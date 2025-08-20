США выставят счет Украине по окончании войны

«Мы создали экономическое партнерство, которое, как только конфликт завершится, может принести значительную выгоду американским налогоплательщикам. Мы сможем вернуть свои вложения. Если Украина добьется успеха, – выиграем и мы. Но для того, чтобы это партнерство заработало в полную силу, конфликт должен закончиться», – сказал Бессент.

Глава Минфина напомнил, что президент Дональд Трамп ранее заявлял о прекращении финансовой поддержки Киева и проявляет повышенную осторожность в вопросах инвестиций в Украину. В качестве примера таких вложений Бессент привел продажу оружия европейским странам, которые затем перепродают его Украине. При этом США взимают с этой сделки 10-процентную наценку, которая, возможно, покроет расходы на воздушное прикрытие.

В конце апреля Вашингтон и Киев подписали соглашение о природных ресурсах Украины. По информации украинской стороны, договор гарантирует, что все ресурсы на территории страны остаются в собственности и под контролем Киева. США смогут вносить средства в инвестиционный фонд, в том числе с помощью новой помощи, например, поставок систем ПВО в рамках соглашения о минералах. Фонд создается на паритетных началах, и обе стороны будут иметь равные права голоса.