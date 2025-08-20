USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Посол надеется на укрепление отношений Баку и Парижа

12:25 694

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева поздравила Софи Лагут с назначением на пост главы дипломатической миссии Франции и выразила надежду на укрепление отношений между Баку и Парижем.

Об этом азербайджанский дипломат сообщила на своей странице в соцсети Х.

«Искренне поздравляю вас, дорогая коллега Софи Лагут. Уверена, что наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией», — написала она.

Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 685
Израиль собирается воевать до 2026 года
12:56 2376
Спецоперация США в Сирии
12:38 1373
На тропе, ведущей к хаосу
19 августа 2025, 20:37 5712
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
19 августа 2025, 20:20 5400
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
12:16 1780
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном
12:11 2313
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
12:09 2461
Россия хочет установить контроль над странами Балтии
11:40 2006
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие...
10:23 2217
Направо, страна государственных переворотов!
19 августа 2025, 20:02 5361

