Посол надеется на укрепление отношений Баку и Парижа

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева поздравила Софи Лагут с назначением на пост главы дипломатической миссии Франции и выразила надежду на укрепление отношений между Баку и Парижем.
Об этом азербайджанский дипломат сообщила на своей странице в соцсети Х.
«Искренне поздравляю вас, дорогая коллега Софи Лагут. Уверена, что наши совместные усилия будут способствовать дальнейшему развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией», — написала она.
Mes sincères félicitations, chère collègue @Sophie_Lagoutte. J’espère que nos efforts conjoints contribueront au développement des relations bilatérales entre 🇦🇿🇫🇷.— Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) August 20, 2025
