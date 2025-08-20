Американская арифметика: сколько стоит прикрыть небо Израиля

Министерство обороны США планирует выделить более $3,5 млрд на пополнение военных запасов в связи с регулярными операциями Израиля, включая недавний вооруженный конфликт с Ираном. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Около $1 млрд будет направлено на производство ракет-перехватчиков SM-3, которые использовались кораблями ВМС США в апреле 2024 года для отражения иранской атаки на Израиль. Стоимость каждой составляет от $9 млн до $12 млн.

Кроме того, Пентагон намерен восполнить запасы противоракет THAAD, применявшихся для отражения ударов по Израилю со стороны Ирана и Йемена. Цена одной подобной противоракеты – около $12,7 млн. Также предусмотрено финансирование текущих задач – обслуживания радаров, ремонта кораблей и транспортировки боеприпасов.

В конце июля CNN опубликовал материал о масштабном расходовании ракет THAAD во время 12-дневной ирано-израильской войны. По данным источников канала, за этот период было выпущено более 100, а возможно, до 150 противоракет — то есть примерно четверть, а по отдельным оценкам, и треть всего арсенала.

При этом в 2025 году было произведено лишь 11 таких ракет, а на 2026 год запланирован выпуск всего 12. По другим данным, в следующем году ожидается производство 37 единиц. В июне 2025 года издание The Wall Street Journal сообщало о дефиците противоракет у Израиля в разгар вооруженного конфликта с Ираном.