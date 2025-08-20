Спецоперация США в Сирии

Прошлой ночью американские силы высадились в Идлибе на севере Сирии и задержали лидера ИГИЛ, пишут сирийские СМИ.

По их данным, американские военные при поддержке иракского подразделения вошли в деревню Атма, рядом с турецкой границей. Силы окружили дом Мустафы Халеда, возле электростанции, и через громкоговоритель призвали сдаться Абу Хафса аль-Кураши — пятого лидера ИГИЛ после ликвидации его предшественника в 2022 году.

Сирийские источники сообщают, что аль-Кураши, гражданин Ирака, был арестован вместе с двумя женщинами с французскими паспортами. Есть сведения о его возможной гибели во время операции, но подтверждений этому пока нет. Перестрелка возле дома была недолгой.

Абу Хафс аль-Кураши отличался способностью привлекать «новую кровь» в ряды ИГИЛ через вербовку иностранцев, чему способствовала близость к сирийской границе. Очевидцы отмечают, что в блокировке района участвовали также правительственные силы Сирии.