Трамп нашел способ помешать мексиканцам попасть в США

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы стена на границе с Мексикой была выкрашена в черный цвет, чтобы на нее было труднее подниматься. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

По ее словам, рабочие уже начали красить участок стены. Она добавила, что распоряжение поступило от Трампа. По мнению президента США, черная краска отобьет у мигрантов желание взбираться на стену, потому что она будет очень горячей. «Мы собираемся покрасить всю пограничную стену в черный цвет», — заявила Ноэм журналистам.

Визит Ноэм состоялся на фоне уменьшения числа арестов на южной границе США из-за ужесточения мер контроля. Уолтер Слосар, временно исполняющий обязанности начальника патрульной службы в секторе Эль-Пасо, охватывающем западную часть Техаса и весь Нью-Мексико, заявил, что сейчас пограничники арестовывают в среднем 41 человека. Год назад среднее количество арестов составляло около 400 человек в день, а в 2023 году — около 2300.