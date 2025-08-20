Прогноз на завтра

21 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который во второй половине дня местами усилится.
Температура воздуха ночью составит 21–25, днем — 29–34 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 752 до 756 мм ртутного столба.
В регионах Азербайджана также в основном ожидается сухая погода. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в горах местами прогнозируется туман. Западный ветер днем временами усилится.
Температура воздуха ночью составит 22–27, днем — 33–38 градусов, в горах ночью — 11–16, днем — 22–27 градусов тепла.