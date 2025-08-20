USD 1.7000
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Прогноз на завтра

12:52 663

21 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер, который во второй половине дня местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21–25, днем — 29–34 градуса тепла. Атмосферное давление повысится с 752 до 756 мм ртутного столба.

В регионах Азербайджана также в основном ожидается сухая погода. Однако днем в отдельных горных районах возможны кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром в горах местами прогнозируется туман. Западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 22–27, днем — 33–38 градусов, в горах ночью — 11–16, днем — 22–27 градусов тепла.

Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 699
Израиль собирается воевать до 2026 года
Израиль собирается воевать до 2026 года обновлено 12:56
12:56 2379
Спецоперация США в Сирии
Спецоперация США в Сирии видео
12:38 1376
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема; все еще актуально
19 августа 2025, 20:37 5712
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности; все еще актуально
19 августа 2025, 20:20 5400
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
12:16 1787
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном фото; видео
12:11 2321
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
12:09 2474
Россия хочет установить контроль над странами Балтии
Россия хочет установить контроль над странами Балтии ISW
11:40 2015
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие...
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие... фото; видео
10:23 2218
Направо, страна государственных переворотов!
Направо, страна государственных переворотов! война миров; все еще актуально
19 августа 2025, 20:02 5363

