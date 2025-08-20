Азербайджан не поедет на «Интервидение»

Азербайджан и ОАЭ не будут участвовать в песенном конкурсе «Интервидение-2025», сообщает официальный аккаунт конкурса в Instagram.

Отмечается, что отказ связан с «внутренними проблемами, нехваткой времени для подготовки и плотным расписанием».

В июне этого года ТАСС сообщал, что Азербайджан включен в список стран-участниц конкурса, который состоится 20 сентября 2025 года в Москве.

Участие в «Интервидении» уже подтвердила 21 страна, включая США, заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов: «Республика Беларусь, Боливарианская Республика Венесуэла, Социалистическая Республика Вьетнам, Арабская Республика Египет, Республика Индия, Республика Казахстан, Государство Катар, Республика Кения, Китайская Народная Республика, Республика Колумбия, Республика Куба, Кыргызская Республика, Республика Мадагаскар, Российская Федерация, Королевство Саудовская Аравия, Республика Сербия, Соединенные Штаты Америки, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Федеративная Демократическая Республика Эфиопия, Южно-Африканская Республика».