В Birbank Biznes дружба приносит прибыль

Birbank Biznes, открывающий для предпринимателей новые возможности, запускает программу «Пригласи друга», которая позволяет клиентам зарабатывать еще больше. Каждый предприниматель, пригласивший своего друга воспользоваться мобильным приложением Birbank Biznes, получает шанс заработать до 50 AZN.

Для этого клиентам Birbank Biznes достаточно в мобильном приложении перейти в раздел «Пригласи друга» и отправить ссылку приглашения тем друзьям, которые еще не являются пользователями Birbank Biznes. После того как приглашенный пройдет регистрацию и в течение 30 дней совершит первую операцию на сумму не менее 10 AZN, обе стороны получают денежное вознаграждение в размере 10 AZN. Пригласивший пользователь может заработать до 50 AZN в месяц. Следует отметить, что данный лимит обновляется ежемесячно.

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.