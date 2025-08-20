USD 1.7000
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
В Birbank Biznes дружба приносит прибыль

Birbank Biznes, открывающий для предпринимателей новые возможности, запускает программу «Пригласи друга», которая позволяет клиентам зарабатывать еще больше. Каждый предприниматель, пригласивший своего друга воспользоваться мобильным приложением Birbank Biznes, получает шанс заработать до 50 AZN.

Для этого клиентам Birbank Biznes достаточно в мобильном приложении перейти в раздел «Пригласи друга» и отправить ссылку приглашения тем друзьям, которые еще не являются пользователями Birbank Biznes. После того как приглашенный пройдет регистрацию и в течение 30 дней совершит первую операцию на сумму не менее 10 AZN, обе стороны получают денежное вознаграждение в размере 10 AZN. Пригласивший пользователь может заработать до 50 AZN в месяц. Следует отметить, что данный лимит обновляется ежемесячно.

Как продукт Kapital Bank, Birbank Biznes уделяет особое внимание развитию бизнеса клиентов, предлагая им инновационные и удобные решения для эффективного управления. При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут воспользоваться круглосуточной поддержкой через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.

Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Израиль собирается воевать до 2026 года
Израиль собирается воевать до 2026 года обновлено 12:56
Спецоперация США в Сирии
Спецоперация США в Сирии видео
На тропе, ведущей к хаосу
На тропе, ведущей к хаосу горячая тема; все еще актуально
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху скандальное дело - новые подробности; все еще актуально
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном фото; видео
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
Россия хочет установить контроль над странами Балтии
Россия хочет установить контроль над странами Балтии ISW
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие...
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие... фото; видео
Направо, страна государственных переворотов!
Направо, страна государственных переворотов! война миров; все еще актуально
