Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Кубинец Мигель Гутьеррес Карбонель и не предполагал, что его песня станет настолько вирусной и так сильно отзовется в сердцах венесуэльцев. Сейчас ее слушают в тысячах домов в этой стране, она за пять дней собрала 400 тысяч просмотров в ТiкТок и более ста тысяч в YouTube. «Когда орел поднимается в воздух, это значит, что он видит мясо и кости, - поется в этой песне. - Сейчас ты, Николас, окружен, и охота на тебя началась». Видео сопровождает рисунок, на котором венесуэльский президент Николас Мадуро, его министр внутренних дел Диосдадо Кабельо и министр обороны Владимир Падрино бегут от вертолетов с агентами DEA - американского Управления по борьбе с наркотиками.

Песня попала в точку. США приняли решение о развертывании крупнейшей морской операции в Карибском регионе за последние десятилетия. К берегам Венесуэлы отправлены три эсминца с четырьмя тысячами морских пехотинцев, вертолеты P-8 Poseidon и подводная лодка, способная нести ядерное оружие. Эсминцы оснащены современной системой Аegis, предназначенной для защиты от баллистических ракет малой и средней дальности, а экипажи кораблей могут с ее помощью выполнять многочисленные как оборонительные, так и наступательные операции. Ожидается, что эсминцы USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson подойдут к венесуэльским берегам в течение 36 часов. Все это является частью программы администрации Дональда Трампа по борьбе с масштабной контрабандой наркотиков из Венесуэлы в США. Незадолго до этого генеральный прокурор Америки Пэм Бонди объявила об удвоении награды за голову Мадуро, которая составила 50 миллионов долларов. Это в два раза больше той суммы, которая предлагалась тем, кто сообщил бы о местонахождении главаря «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена. Бонди, а вслед за ней и госсекретарь Марко Рубио обвинили венесуэльский режим в том, что он довел до гигантских масштабов поставки кокаина в США. В минувшем феврале администрация Трампа объявила террористическими организациями венесуэльскую Tren de Aragua и мексиканский наркокартель Sinaloa. Теперь к ним добавлен и венесуэльский Cartel de los Soles – «Картель солнц». В него входят действующие и отставные высокопоставленные военные, причастные к контрабанде наркотиков. В Америке считается, что главарем этого преступного синдиката является сам Мадуро, однако, скорее всего, босс этого мафиозного клина - его правая рука, более умный и ловкий, чем президент – министр Диосдадо Кабельо.

Белый дом объявил Венесуэлу «наркостраной». Трамп подписал указ, разрешающий нанесение ударов по этому картелю, что, как пишет газета Miami Herald, «открывает дверь для прямых операций против венесуэльского режима, включая участие морских пехотинцев США в боях на земле». Американские военные эксперты, с которыми мне удалось поговорить, не исключают, что Пентагон может предпринять операцию спецназа по поимке самого Мадуро, по аналогии с той, что привела к аресту панамского стронгмена Мануэля Антонио Норьеги. Не имевший никакой официальной должности, он, по сути, был правителем Панамы и вовсю курировал наркотрафик. Норьега был свергнут в декабре 1989 года, а месяц спустя сдался американским военным, которые блокировали резиденцию папского нунция в столице Панамы, где он укрывался. Генерала на вертолете доставили на базу ВВС США «Говард» в зоне Панамского канала, а оттуда переправили в Майами. Норьега был приговорен к 30 годам заключения, но в 2017 году скончался в возрасте 83 лет. Мадуро может ждать та же участь, а снисхождения к нему в США не будет никакого. Трамп, похоже, в этот раз настроен серьезно, борьба против наркокартелей является существенной частью его программы на ближайшие годы. В ответ на военную угрозу против своего режима Мадуро объявил о мобилизации 4,5 миллиона milicianos — ополченцев, чтобы, как он сказал, «защитить национальный суверенитет». Однако это, скорее всего, является чистым блефом. В 2007 году Уго Чавес создал «боливарианское национальное ополчение». В ту пору популярный вождь действительно мог поставить под ружье такое число ополченцев. Мадуро такое не под силу, нация его ненавидит. Венесуэла его усилиями оказалась в выгребной яме: в стране бешеная инфляция, массовый голод, отсутствие всякой медицинской помощи и страшная безработица. Начиная с 2013 года, когда этот человек пришел к власти, из страны бежало 7 миллионов человек, а это пятая часть ее населения. У авторитарного правителя просто нет такого числа мужчин, способных из-за недоедания стоять на ногах.