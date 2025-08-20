Макрон и Стармер хотят, но не могут

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вряд ли смогут направить войска в Украину из-за политических трудностей, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно понять, как этот план (по отправке войск в Украину) будет реализован. Сейчас непростые [для них] времена с экономической точки зрения», – заявил неназванный дипломат ЕС.

Издание указывает, что идея развертывания войск вызывает скепсис у ближайших союзников Франции и Великобритании по Евросоюзу. Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц, курирующий оборонный бюджет, отметил, что у ФРГ «просто нет личного состава для крупного контингента» и даже «небольшое развертывание станет проблемой». Польша также исключает свое участие, опасаясь ослабить внутренние вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что Франция, Великобритания и Германия выразили намерение разместить войска в Украине после завершения боевых действий. Этот шаг рассматривается как элемент системы гарантий безопасности, который обсуждался 18 августа в Вашингтоне на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер позднее заявил, что при нем военные США не будут направлены в Украину.