Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским
Путин захотел встречи тет-а-тет с Зеленским

Макрон и Стармер хотят, но не могут

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер вряд ли смогут направить войска в Украину из-за политических трудностей, пишет европейское издание Politico со ссылкой на источники.

«Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера, сложно понять, как этот план (по отправке войск в Украину) будет реализован. Сейчас непростые [для них] времена с экономической точки зрения», – заявил неназванный дипломат ЕС.

Издание указывает, что идея развертывания войск вызывает скепсис у ближайших союзников Франции и Великобритании по Евросоюзу. Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц, курирующий оборонный бюджет, отметил, что у ФРГ «просто нет личного состава для крупного контингента» и даже «небольшое развертывание станет проблемой». Польша также исключает свое участие, опасаясь ослабить внутренние вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что Франция, Великобритания и Германия выразили намерение разместить войска в Украине после завершения боевых действий. Этот шаг рассматривается как элемент системы гарантий безопасности, который обсуждался 18 августа в Вашингтоне на встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер позднее заявил, что при нем военные США не будут направлены в Украину.

Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Израиль собирается воевать до 2026 года
Спецоперация США в Сирии
На тропе, ведущей к хаосу
Катар за 10 миллионов купил окружение Нетаньяху
Гаджиева обвинили в продаже секретов Западу
Самолеты Super Mushshak в небе над Азербайджаном
Саакашвили: «Это крупнейшее поражение России, которое приведет к большим переменам…»
Россия хочет установить контроль над странами Балтии
Удары по Одесской и Сумской областям: уничтожена нефтебаза, крупные пожары, пострадавшие...
Направо, страна государственных переворотов!
