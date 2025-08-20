МЧС не дремлет

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжает принимать необходимые меры по обеспечению пожарной безопасности на территории страны в рамках полномочий Государственной службы пожарного надзора.

В этом контексте в ходе проверки, проведённой Государственной службой пожарного надзора на принадлежащем ООО «Az Filter» цехе по производству фильтров, расположенному в посёлке Биладжары Бинагадинского района города Баку, были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые создают прямую угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства. В частности:

установленные на объекте автоматические системы пожаротушения (спринклеры) не обеспечены постоянным источником водоснабжения;

на объекте отсутствует пожарный резервуар и не установлены внутренние пожарные краны;

электрохозяйство смонтировано с нарушением требований «Правил устройства электроустановок»;

в отдельных местах объекта использованы горючие облицовочные материалы;

в производственных и складских помещениях возведены конструкции из горючих материалов;

хранение товаров в складских помещениях осуществляется с нарушением требований «Правил пожарной безопасности»;

территория объекта не очищена от горючих отходов;

проектная документация объекта не согласована с Государственной службой пожарного надзора.

Таким образом, сложившаяся ситуация показывает, что дальнейшая эксплуатация объекта может привести к тому, что возможный пожар в кратчайшие сроки распространится и станет причиной неизбежной трагедии.

Учитывая вышеизложенное, принято решение о приостановлении деятельности принадлежащего ООО «Az Filter» цеха по производству фильтров, расположенного в посёлке Биладжары Бинагадинского района города Баку, в связи с грубыми нарушениями норм и правил пожарной безопасности. Один экземпляр решения был передан представителю объекта.