Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Спецоперация ФСБ в Брянске: есть убитые

14:09 2581

В Брянской области России пограничники совместно с Росгвардией и полицией задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), планировавшую теракты на транспортных объектах, заявили в ФСБ.

ФСБ утверждает, что ДРГ состояла из сотрудников Службы специальных операций, а курировало ее Главное управление разведки Минобороны Украины. Трое человек задержаны, еще трое убиты при задержании, сообщили в ФСБ. При задержании силовики обнаружили и изъяли шесть винтовок, 16 килограммов взрывчатки, гранаты и патроны, а также «радиостанцию для поддержания связи с руководством ГУР».

ФСБ заявила, что задержанные дали признательные показания о причастности к подрывам железной дороги в Новооскольском районе Белгородской области в сентябре 2024 и о подготовке других терактов.

В спецслужбе утверждают, что участников ДРГ обучали «при участии сотрудников западных спецслужб» в Украине, а также в Литве, Эстонии и Норвегии.

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 849
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2053
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5550
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 572
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1227
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3203
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 6997
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1337
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2588
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5385
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4069

