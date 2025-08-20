USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Мечтали о США, а окажутся в Уганде и Гондурасе

14:25 1091

США заключили договоры с Угандой и Гондурасом о приеме депортированных нелегальных мигрантов, сообщает CBS News со ссылкой на внутренние правительственные документы.

Администрация президента Дональда Трампа активизировала международное сотрудничество по депортации мигрантов, не являющихся гражданами стран временного пребывания. Согласно документам, Уганда недавно согласилась принимать депортированных из США граждан других африканских стран при условии отсутствия судимостей, однако точные квоты пока не установлены. Гондурас также готов принять мигрантов из других испаноязычных стран Латинской Америки, включая семьи с детьми. Изначально планируется принять несколько сотен человек в течение двух лет, но власти страны могут увеличить этот показатель.

Оба соглашения основаны на принципе «безопасной третьей страны», закрепленном в иммиграционном законодательстве США, который позволяет направлять искателей убежища в государства, способные объективно рассмотреть их заявки.

По информации CBS News, США также ведут переговоры с Эквадором, Испанией и рядом других стран.

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 852
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2054
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5550
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 572
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1231
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3208
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 6997
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1338
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2589
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5386
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4069

ЭТО ВАЖНО

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 852
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2054
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5550
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 572
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1231
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3208
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 6997
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1338
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2589
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5386
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4069
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться