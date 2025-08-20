Мечтали о США, а окажутся в Уганде и Гондурасе

США заключили договоры с Угандой и Гондурасом о приеме депортированных нелегальных мигрантов, сообщает CBS News со ссылкой на внутренние правительственные документы.

Администрация президента Дональда Трампа активизировала международное сотрудничество по депортации мигрантов, не являющихся гражданами стран временного пребывания. Согласно документам, Уганда недавно согласилась принимать депортированных из США граждан других африканских стран при условии отсутствия судимостей, однако точные квоты пока не установлены. Гондурас также готов принять мигрантов из других испаноязычных стран Латинской Америки, включая семьи с детьми. Изначально планируется принять несколько сотен человек в течение двух лет, но власти страны могут увеличить этот показатель.

Оба соглашения основаны на принципе «безопасной третьей страны», закрепленном в иммиграционном законодательстве США, который позволяет направлять искателей убежища в государства, способные объективно рассмотреть их заявки.

По информации CBS News, США также ведут переговоры с Эквадором, Испанией и рядом других стран.