Алиевы в Гяндже

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в ходе поездки в Гянджу приняли участие в церемонии закладки фундамента предприятия по производству базальтовой продукции ООО «Азербазальт».
Также Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ на Гянджинском городском стадионе и с работами, проводимыми в Гянджинском мемориальном комплексе.
* * * 14:28
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Гянджу, сообщает официальный сайт главы государства.
Президент и первая леди посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре города, возложили к нему цветы.
Алиевых проинформировали о ходе строительных работ, проводимых в городе.