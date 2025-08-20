USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Путин и Эрдоган обсудили Украину

14:40 1338

В среду, 20 августа, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи.

Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг российско-украинской войны. С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.

Также были затронуты некоторые вопросы двусторонней повестки.

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 853
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2058
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5551
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 574
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1236
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3215
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 6997
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1339
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2590
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5387
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4070

ЭТО ВАЖНО

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 853
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2058
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5551
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 574
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1236
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3215
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 6997
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1339
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2590
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5387
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4070
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться