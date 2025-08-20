Путин и Эрдоган обсудили Украину

В среду, 20 августа, состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент России высказал оценки состоявшейся в Анкоридже российско-американской встречи.
Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг российско-украинской войны. С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле.
Также были затронуты некоторые вопросы двусторонней повестки.