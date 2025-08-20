USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Украинцы показали, как взорвали автомобиль с российским генералом

14:50 2298

Силы специальных операций Украины сообщили о серьезном ранении генерал-лейтенанта российских вооруженных сил Эседуллы Абачева. Инцидент произошел в ночь на 17 августа в районе города Рыльска Курской области, примерно в 5 километрах от города.

По информации ведомства, подразделение UA_REG TEAM нанесло огневое поражение автомобилю, в котором находился заместитель командующего группировкой войск «Север» ВС РФ. В результате раненому генералу пришлось ампутировать руку и ногу, после чего он был экстренно доставлен в Москву.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины также подтвердило, что украинские подразделения нанесли удар по колонне российских войск на трассе Рыльск – Хомутовка, в результате чего Абачев получил тяжелые ранения.

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 859
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2061
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5553
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 578
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1242
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3224
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 6998
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1341
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2591
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5391
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4071

