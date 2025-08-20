Украинцы показали, как взорвали автомобиль с российским генералом

Силы специальных операций Украины сообщили о серьезном ранении генерал-лейтенанта российских вооруженных сил Эседуллы Абачева. Инцидент произошел в ночь на 17 августа в районе города Рыльска Курской области, примерно в 5 километрах от города.

По информации ведомства, подразделение UA_REG TEAM нанесло огневое поражение автомобилю, в котором находился заместитель командующего группировкой войск «Север» ВС РФ. В результате раненому генералу пришлось ампутировать руку и ногу, после чего он был экстренно доставлен в Москву.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины также подтвердило, что украинские подразделения нанесли удар по колонне российских войск на трассе Рыльск – Хомутовка, в результате чего Абачев получил тяжелые ранения.