Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии

Критическое положение для Киева, возникшее после того, как несколько дней назад накануне саммита президентов США и России на Аляске российские войска прорвали фронт украинских сил в Донбассе и продвинулись в направлении населенного пункта Доброполье на 12–15 километров, продолжает сохраняться. Ранее сообщалось, что в результате этого прорыва российских войск образовался «клин» шириной 3–4 и глубиной 12–15 километров, что могло завершиться полной блокадой города Покровска и привести к перерезке критически важных логистических маршрутов, ведущих к Константиновке и Краматорску. Данная операция стала возможной из-за нехватки живой силы, с которой украинская армия сталкивается на линии фронта уже продолжительное время. Российские подразделения малыми группами просочились между боевыми позициями ВСУ и, практически не встречая сопротивления, продвинулись в сторону Доброполья.

Командование украинской армии в срочном порядке перебросило резервы, в том числе бригаду «Азов», чтобы ликвидировать российские силы, прорвавшиеся в тыл обороны, и уничтожить образовавшийся «клин». В ходе боев были освобождены несколько сел, уничтожены сотни и взяты в плен десятки российских военнослужащих. По данным украинских источников, вышеупомянутый «клин» был разделен на две части. Российские «военкоры» также сообщают о серьезных потерях наступавших подразделений на добропольском направлении и признают, что атака не достигла целей. Однако, по последним данным, украинским силам пока не удалось полностью ликвидировать прорыв: более того, российские войска предприняли новые наступательные действия, пытаясь удержать часть плацдарма, расширить его и создать базу для полномасштабного наступления в направлении Константиновки. 18 августа стало известно о боях украинских войск за населенный пункт Маяк Донецкой области, который расположен в центре плацдарма, образованного российскими войсками. Аналитики отмечают, что, поскольку украинская армия приблизилась к полному отсечению созданного «клина», российская сторона предприняла новую контратаку. Кадры с геолокацией от 18 и 19 августа показали продвижение ВС РФ в районе северо-западнее Полтавки и северо-восточнее Владимировки. Аналитики из Института изучения войны озвучили ситуацию в районе Доброполья по состоянию на 19 августа.

«Z-каналы» писали о том, что российская армия пытается обойти Владимировку в районе Софиевки. Также обходят позиции ВСУ в районе Шахово. Характер наступления и атак показывает, что подразделения российской 8-й общевойсковой армии наступают в районе к востоку от Владимировки, угрожая флангу украинских сил, которые пытаются отрезать базу российского прорыва к востоку и северо-востоку от Доброполья. Основание прорыва относительно узкое по сравнению с его глубиной и проходит вдоль линии Дорожное - Маяк - Владимировка. Российские «военкоры» утверждают, что войска РФ также продвинулись к Веселому и ожесточенные бои продолжаются в районе Золотого Колодца. Офицер украинской бригады, действующей в районе Доброполья, сообщил 19 августа, что ВСУ отразили российскую атаку в районе Веселого. Российские войска пытаются перебросить резервы для усиления прорыва. Как пишут аналитики из ISW, российская тактика прорыва и низкая плотность живой силы вдоль линии фронта на Покровском направлении, по-видимому, позволили российским войскам восстановить ограниченный тактический маневр к востоку и юго-востоку от Доброполья — по крайней мере временно. Как российские, так и украинские силы на Покровском направлении имеют низкую плотность живой силы вдоль линии фронта, особенно в районе Доброполья, и не имеют постоянных оборонительных позиций, а, скорее, прерывистые форпосты на передовой. Местность в районе Доброполья представляет собой широкие открытые поля и низкую плотность населенных пунктов. Все эти факторы способствуют быстрому тактическому успеху даже в условиях позиционной войны, позволяя российским войскам попытаться совершить фланговый маневр для поддержки тактически значимого прорыва. Российские войска, по всей видимости, не создали непрерывную линию обороны в пределах своего узкого прорыва к востоку и северо-востоку от Доброполья, вероятно, отчасти из-за тактики просачивания, использованной для достижения прорыва. Тактический прорыв также является отражением этой низкой плотности живой силы, а относительно редкие позиции на линии фронта в сочетании с благоприятным рельефом местности в этом районе могут позволить некоторую степень тактического маневра. Российские войска, вероятно, не смогут восстановить оперативный маневр на поле боя в ближайшей перспективе в значительной степени из-за угрозы, которую украинские беспилотники представляют для российской бронетехники.

Со своей стороны «военкоры», описывая ситуацию на 20 августа, утверждают, что 51-я общевойсковая армия России на добропольском направлении сдерживает контратаки украинской армии. При этом они признают, что украинским силам удалось вернуть село Золотой Колодезь. Один из «военкоров», Влад Шлепченко, подтвердил, что контратаки украинских войск оказались успешными: задействовав элитные подразделения, они сумели отбить Золотой Колодезь, расположенный примерно в 10 километрах от стратегически важного поселка Доброполье. По его словам, это фактически разделило российский плацдарм на две части. «Судя по всему, Золотой Колодезь остался за ВСУ, а вот в Кучеров Яре фиксируется устойчивое присутствие наших войск. Сейчас все зависит от того, удастся ли забрать Шахово и Софиевку, которые представляют собой важные позиции в тылу наших подразделений, просочившихся на север. Если мы возьмем эти населенные пункты, у нас будет хороший потенциал для развития наступления. Если нет — ВСУ заставят нас отступить, поскольку нам приходится удерживать позиции с перерезанной логистикой. Таким образом, если противник удержит Доброполье и заставит нас откатиться назад, центральный Донбасс станет непригодным направлением для дальнейшего наступления. Учитывая, что Украина сосредоточила там сильные штурмовые части и подразделения беспилотных систем. Но у нас есть хорошие возможности начать продвижение в районе Северска, Красного Лимана и Купянска — участков, с которых враг изымал силы для локализации нашего прорыва», — сказал он.