Переговоры Лукашенко и Пезешкиана: о чем договорились?

Лукашенко тепло поприветствовал иранского лидера, отметив, что его визит, первоначально запланированный на июнь, хоть и был перенесен, остается крайне значимым. «Вы были и остаетесь нашими друзьями. Мы привержены исполнению всех обязательств, которые взяли на себя перед иранской республикой. Если есть какие-то вопросы по невыполненным договоренностям, мы обсудим их сегодня в откровенной и дружеской беседе», — заявил белорусский лидер.

Он подчеркнул готовность к открытому диалогу: «Мы готовы к обсуждению любых вопросов. Закрытых тем у нас нет: от обеспечения продовольствием до военно-технического сотрудничества. Мы не дружим против кого-то, все делаем во благо наших народов».

По итогам переговоров стороны подписали ряд документов о сотрудничестве, в том числе в сферах гражданской авиации, здравоохранения и сельского хозяйства. Лидеры также приняли совместное заявление об углубленном развитии отношений между двумя странами.

Президент Ирана, в свою очередь, отметил стратегический характер взаимодействия Минска и Тегерана. «Иран и Беларусь поддерживают друг друга на международной арене, что очень ценно и важно. Мы сотрудничаем на основе взаимного доверия и взаимного уважения. Исламская Республика Иран готова сотрудничать с Республикой Беларусь для нейтрализации незаконных западных санкций», — заявил Масуд Пезешкиан.

Лукашенко назвал переговоры содержательными и выразил уверенность, что следующим шагом станет подписание договора о стратегическом сотрудничестве. Он также подчеркнул, что Беларусь поддерживает легитимное право Ирана на развитие мирного атома.