USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

О манипуляциях Али Керимли

трибуна политолога
Асиф Адиль, политолог, специально для haqqin.az
15:21 2067

Интервью лидера партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли русской службе французской радиостанции RFI продемонстрировало ряд противоречивых заявлений и откровенно манипулятивных интерпретаций. Достаточно выделить несколько фрагментов, чтобы это стало очевидным.

В частности, Керимли заявил:

«К сожалению, режим Алиева воспринимает оппозицию не как завтрашнее правительство страны, не как конкурента, с которым необходимо соревноваться, а как врага».

При этом «забывая» или сознательно игнорируя тот факт, что именно власти Азербайджана выступили инициаторами развития политического диалога. Партия Керимли последовательно отвергала эту инициативу, критикуя и оказывая давление на силы, участвовавшие в процессах конструктивного сотрудничества. Что подтверждено серией официальных публикаций политических партий в социальных сетях.

Интервью лидера партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли русской службе французской радиостанции RFI продемонстрировало ряд противоречивых заявлений и откровенно манипулятивных интерпретаций

Или вот такой «пассаж» лидера «Народного фронта Азербайджана»:

«Я готов выйти с ним [президентом Ильхамом Алиевым] на честное политическое состязание».

Это утверждение противоречит политической практике Керимли, который на протяжении многих лет последовательно бойкотировал выборы всех уровней. Фактически Керимли использует отказ от участия в выборах как инструмент дискредитации избирательного процесса, а вовсе не как реальную форму политической борьбы.

В интервью также прозвучала фраза:

«Я, моя партия, наши союзники выступаем за интеграцию Азербайджана в Европу. Европа, которую я знаю, выступает против дискриминации и привилегий по национальному признаку».

Хочу уточнить: эти слова прозвучали в контексте мирных переговоров с Арменией, что можно трактовать как попытку в ключевой момент поставить под сомнение внутреннюю политику Азербайджана. Игнорируя позицию целого ряда международных организаций, подчеркивающих приверженность Азербайджана принципам толерантности и мультикультурализма.

Радиостанция RFI связала визит Ильхама Алиева в Вашингтон с согласованием текста мирного соглашения с Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа

Особо хочется обратить внимание на тенденциозность вопросов журналиста RFI, подчеркивавшую изначально заданную негативную тональность интервью. Уже в первом вопросе французского журналиста прозвучала ссылка на доклад Госдепартамента США о «политзаключенных», опубликованный вскоре после визита президента Азербайджана в Вашингтон, что предопределило повестку всего интервью.

Хочу напомнить, что тема «политзаключенных» регулярно используется радикальной оппозицией как инструмент поддержания собственной актуальности и привлечения внимания и грантов международных структур.

Важно отметить и то, что радиостанция RFI связала визит Ильхама Алиева в Вашингтон с согласованием текста мирного соглашения с Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа. В этом контексте критические высказывания Керимли выглядят как поддержка сил, заинтересованных в срыве процесса армяно-азербайджанского мирного урегулирования, если он проходит без участия России и Франции.

Таким образом, интервью Керимли на RFI в очередной раз демонстрирует использование лидером «Народного фронта Азербайджана» стандартных манипулятивных приемов - искажение фактов, бойкотирование институциональных механизмов и апелляция к внешним силам. Все это направлено на дискредитацию политической системы Азербайджанской Республики и подрыв доверия к процессу мирного урегулирования…

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 867
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2068
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5555
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 583
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1252
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3234
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 6999
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1342
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2592
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5395
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4075

ЭТО ВАЖНО

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 867
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2068
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5555
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 583
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1252
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3234
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 6999
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1342
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2592
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5395
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4075
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться