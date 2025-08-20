О манипуляциях Али Керимли

Интервью лидера партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли русской службе французской радиостанции RFI продемонстрировало ряд противоречивых заявлений и откровенно манипулятивных интерпретаций. Достаточно выделить несколько фрагментов, чтобы это стало очевидным.
В частности, Керимли заявил:
«К сожалению, режим Алиева воспринимает оппозицию не как завтрашнее правительство страны, не как конкурента, с которым необходимо соревноваться, а как врага».
При этом «забывая» или сознательно игнорируя тот факт, что именно власти Азербайджана выступили инициаторами развития политического диалога. Партия Керимли последовательно отвергала эту инициативу, критикуя и оказывая давление на силы, участвовавшие в процессах конструктивного сотрудничества. Что подтверждено серией официальных публикаций политических партий в социальных сетях.
Или вот такой «пассаж» лидера «Народного фронта Азербайджана»:
«Я готов выйти с ним [президентом Ильхамом Алиевым] на честное политическое состязание».
Это утверждение противоречит политической практике Керимли, который на протяжении многих лет последовательно бойкотировал выборы всех уровней. Фактически Керимли использует отказ от участия в выборах как инструмент дискредитации избирательного процесса, а вовсе не как реальную форму политической борьбы.
В интервью также прозвучала фраза:
«Я, моя партия, наши союзники выступаем за интеграцию Азербайджана в Европу. Европа, которую я знаю, выступает против дискриминации и привилегий по национальному признаку».
Хочу уточнить: эти слова прозвучали в контексте мирных переговоров с Арменией, что можно трактовать как попытку в ключевой момент поставить под сомнение внутреннюю политику Азербайджана. Игнорируя позицию целого ряда международных организаций, подчеркивающих приверженность Азербайджана принципам толерантности и мультикультурализма.
Особо хочется обратить внимание на тенденциозность вопросов журналиста RFI, подчеркивавшую изначально заданную негативную тональность интервью. Уже в первом вопросе французского журналиста прозвучала ссылка на доклад Госдепартамента США о «политзаключенных», опубликованный вскоре после визита президента Азербайджана в Вашингтон, что предопределило повестку всего интервью.
Хочу напомнить, что тема «политзаключенных» регулярно используется радикальной оппозицией как инструмент поддержания собственной актуальности и привлечения внимания и грантов международных структур.
Важно отметить и то, что радиостанция RFI связала визит Ильхама Алиева в Вашингтон с согласованием текста мирного соглашения с Арменией при посредничестве президента США Дональда Трампа. В этом контексте критические высказывания Керимли выглядят как поддержка сил, заинтересованных в срыве процесса армяно-азербайджанского мирного урегулирования, если он проходит без участия России и Франции.
Таким образом, интервью Керимли на RFI в очередной раз демонстрирует использование лидером «Народного фронта Азербайджана» стандартных манипулятивных приемов - искажение фактов, бойкотирование институциональных механизмов и апелляция к внешним силам. Все это направлено на дискредитацию политической системы Азербайджанской Республики и подрыв доверия к процессу мирного урегулирования…