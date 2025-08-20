Интервью лидера партии «Народный фронт Азербайджана» Али Керимли русской службе французской радиостанции RFI продемонстрировало ряд противоречивых заявлений и откровенно манипулятивных интерпретаций. Достаточно выделить несколько фрагментов, чтобы это стало очевидным. В частности, Керимли заявил: «К сожалению, режим Алиева воспринимает оппозицию не как завтрашнее правительство страны, не как конкурента, с которым необходимо соревноваться, а как врага». При этом «забывая» или сознательно игнорируя тот факт, что именно власти Азербайджана выступили инициаторами развития политического диалога. Партия Керимли последовательно отвергала эту инициативу, критикуя и оказывая давление на силы, участвовавшие в процессах конструктивного сотрудничества. Что подтверждено серией официальных публикаций политических партий в социальных сетях.

Или вот такой «пассаж» лидера «Народного фронта Азербайджана»: «Я готов выйти с ним [президентом Ильхамом Алиевым] на честное политическое состязание». Это утверждение противоречит политической практике Керимли, который на протяжении многих лет последовательно бойкотировал выборы всех уровней. Фактически Керимли использует отказ от участия в выборах как инструмент дискредитации избирательного процесса, а вовсе не как реальную форму политической борьбы. В интервью также прозвучала фраза: «Я, моя партия, наши союзники выступаем за интеграцию Азербайджана в Европу. Европа, которую я знаю, выступает против дискриминации и привилегий по национальному признаку». Хочу уточнить: эти слова прозвучали в контексте мирных переговоров с Арменией, что можно трактовать как попытку в ключевой момент поставить под сомнение внутреннюю политику Азербайджана. Игнорируя позицию целого ряда международных организаций, подчеркивающих приверженность Азербайджана принципам толерантности и мультикультурализма.