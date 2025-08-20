Глава МИД Испании сделал заявление после разговора с Джейхуном Байрамовым

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел, Европейского союза и сотрудничества Испании Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

Как сообщили в МИД Азербайджана, глава внешнеполитического ведомства Испании поздравил Байрамова с успехами в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках саммита, состоявшегося во время визита президента Азербайджана в США.

Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы отношений между Азербайджаном и Испанией, а также взаимодействие Азербайджана с Европейским союзом. Отмечена важность сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, туристической, гуманитарной и образовательной сферах.

Кроме того, в ходе разговора состоялся обмен мнениями по ряду региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.