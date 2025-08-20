Россия может отказаться от масштабного проекта на Каспии

Об этом сообщил источник «Коммерсанта», ссылаясь на письмо вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 31 июля.

Правительство России отказалось от планов по дальнейшему углублению Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК) с 4,2 до 4,5 метра.

Волго-Каспийский канал длиной 188 км является частью международного транспортного коридора «Север—Юг». В 2023 году там было извлечено 10,2 млн кубометров грунта, в 2024-м — 6,8 млн кубометров. Эти работы позволили формально обеспечить проходную осадку судов в 4,5 метра. Для ее поддержания в 2025 году планировалось привлечь восемь земснарядов.

На дноуглубление в 2023 году потратили 4,08 млрд руб. (из них 2,08 млрд — из бюджета, 2 млрд — из средств «Росморпорта»). В 2024 году расходы составили 3,51 млрд руб., в 2025-м планировались траты на уровне 3,53 млрд руб.

Однако за последние два года уровень Каспийского моря значительно снизился. Из-за этого потребовалось извлекать больше донного грунта, что увеличило стоимость работ. Сейчас у «Росморпорта» не хватает средств для продолжения дноуглубления.