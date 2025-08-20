USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Иордания посетовала на анархию в Сирии из-за Израиля

15:54 323

Амман призывает Тель-Авив уважать суверенитет Сирии и воздерживаться от продвижения вглубь ее территории, поскольку такие действия могут привести к хаосу, заявил вице-премьер и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

По итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он подчеркнул, что вмешательство Израиля во внутренние дела Сирии негативно сказывается на ситуации в стране, способствует ее дестабилизации и вызывает анархию в стране.

«Мы должны заставить Израиль уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, не дать ему зайти в Сирию глубже. Сирийские власти не представляют угрозы соседнему Израилю», – заявил иорданский дипломат.

При этом ас-Сафади отметил, что обеспокоенность израильской стороны необходимо учитывать, однако, по его словам, захват сирийских территорий не решит этих проблем.

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 875
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2076
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5559
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 587
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1262
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3245
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 6999
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1344
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2593
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5395
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4076

ЭТО ВАЖНО

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 875
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2076
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5559
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 587
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1262
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3245
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 6999
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1344
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2593
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5395
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4076
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться