Иордания посетовала на анархию в Сирии из-за Израиля

Амман призывает Тель-Авив уважать суверенитет Сирии и воздерживаться от продвижения вглубь ее территории, поскольку такие действия могут привести к хаосу, заявил вице-премьер и глава МИД Иордании Айман ас-Сафади.

По итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он подчеркнул, что вмешательство Израиля во внутренние дела Сирии негативно сказывается на ситуации в стране, способствует ее дестабилизации и вызывает анархию в стране.

«Мы должны заставить Израиль уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии, не дать ему зайти в Сирию глубже. Сирийские власти не представляют угрозы соседнему Израилю», – заявил иорданский дипломат.

При этом ас-Сафади отметил, что обеспокоенность израильской стороны необходимо учитывать, однако, по его словам, захват сирийских территорий не решит этих проблем.