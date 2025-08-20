«Гениальная идея» от Kontakt к новому учебному году

USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 877
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2078
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5559
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 589
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1263
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3249
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 7001
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1344
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2593
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5396
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4078

