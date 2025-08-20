Сборная Азербайджана провела дебютный матч на чемпионате Европы в Стамбуле

Женская юношеская (U-16) сборная Азербайджана дебютировала на чемпионате Европы в дивизионе «B», который стартовал в Стамбуле.

В первой игре подопечные Ферхата Акджана и Айгюн Эйнуллаевой встречались со Швецией и уступили со счетом 54:87.

Сборная Азербайджана, которая ранее выступала только в дивизионе «С», выступает в Стамбуле в одной группе также со Словакией, Нидерландами и Люксембургом. 22 августа азербайджанские баскетболистки сыграют с нидерландками, 24 августа - со словачками, а на следующий день - с люксембурженками.

По две лучшие команды из четырех групп выйдут в четвертьфинал. Остальные сборные будут бороться за 9-19-е места.