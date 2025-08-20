USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Сборная Азербайджана провела дебютный матч на чемпионате Европы в Стамбуле

16:02 337

Женская юношеская (U-16) сборная Азербайджана дебютировала на чемпионате Европы в дивизионе «B», который стартовал в Стамбуле.

В первой игре подопечные Ферхата Акджана и Айгюн Эйнуллаевой встречались со Швецией и уступили со счетом 54:87.

Сборная Азербайджана, которая ранее выступала только в дивизионе «С», выступает в Стамбуле в одной группе также со Словакией, Нидерландами и Люксембургом. 22 августа азербайджанские баскетболистки сыграют с нидерландками, 24 августа - со словачками, а на следующий день - с люксембурженками. 

По две лучшие команды из четырех групп выйдут в четвертьфинал. Остальные сборные будут бороться за 9-19-е места.

Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 878
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 2079
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах»
И на легендарной «Маракане» обсуждают «Карабах» Haqqin.az из Рио-де-Жанейро
12:27 5559
«Новая Ялта» Путина с Трампом
«Новая Ялта» Путина с Трампом депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
16:05 589
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
Большой спрос на русский сектор в Азербайджане
16:05 1266
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор
15:00 3254
Усложняя, обостряют
Усложняя, обостряют продолжение главной темы; все еще актуально
01:34 7001
Путин и Эрдоган обсудили Украину
Путин и Эрдоган обсудили Украину
14:40 1344
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
Трамп о Крыме: Он такой замечательный, такой красивый, я имею в виду…
13:56 2593
Зеленский резко отреагировал на атаки России
Зеленский резко отреагировал на атаки России фото; видео; обновлено 13:44
13:44 5396
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
Азербайджан не поедет на «Интервидение»
13:26 4079

