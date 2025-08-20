Можно ли вылечить детские травмы?

Детские травмы являются частью жизненного опыта человека и играют важную роль в формировании личности. Неверно связывать травмы только с негативными эмоциями. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram сказал клинический психолог Психиатрической клинической больницы №2 Минздрава, психотерапевт Ровшан Наджафов. По его словам, в зависимости от возраста воздействие психологической травмы на человека может различаться: «Если человек оборачивается назад и видит возможности поступить иначе, то это его прошлый опыт. Физические или психологические травмы, полученные в детстве, влияют на его поведение и образ мышления в будущем. На самом деле, отношение к ним играет большую роль, чем сама травма. Одно и то же событие вызывает разные последствия у каждого человека. У одних оно ослабляет жизнестойкость, у других, наоборот, укрепляет. Личность формируется синтезом как позитивного, так и негативного опыта».

Психотерапевт заметил, что стиль речи, поведение и эмоциональные реакции, которые человек проявляет во взрослом возрасте, часто зависят от детского опыта. Р.Наджафов отметил, что стиль речи, поведение и эмоциональные реакции человека во взрослом возрасте часто формируются под влиянием детского опыта: «Эмоциональные шрамы, сформированные в детстве, напрямую влияют на будущее самовыражение человека, его отношения и навыки борьбы со стрессом. Порой эти травмы остаются скрытыми и могут создавать трудности в работе, социальных и личных отношениях спустя годы. Если они негативно влияют на качество вашей повседневной жизни, то с помощью психотерапии можно облегчить эмоциональное бремя. Психологический иммунитет формируется через принятие события таким, какое оно есть, и проживание с ним, не отрицая его. Терапия учит человека принимать травму, не отрицая ее, сохранять ее в памяти в более здоровом состоянии, чтобы двигаться дальше. Этот процесс укрепляет психологическую устойчивость человека и позволяет ему более эффективно справляться с подобными ситуациями в будущем». Психотерапевт, отвечая на вопрос, как успешно адаптироваться на новом месте, работе, отметил, что для это требуется время. Человек должен, не торопясь, «создавать мост», соответствующий как рабочей среде, так и его собственным положительным качествам». По его словам, главное в этом процессе — дождаться подходящего момента, чтобы проявить свои навыки и знания: «Целью трудовой деятельности является не делать все идеально, а постоянно учиться и развиваться. Одна из самых распространенных трудностей — это воспринимать ошибки как катастрофу. На самом деле, ошибки — это неотъемлемая часть процесса обучения: правильно анализируя их, человек лучше осознает свои сильные и слабые стороны. Тем самым создается предпосылка для успешных шагов в будущем. Невозможно сиюминутно получить все знания, и попытки сделать это могут также привести к стрессовому состоянию. Более здоровый подход — принять, что получение знаний и обучение — это долгосрочный, непрерывный процесс в трудовой деятельности. Делая небольшие шаги каждый день и ставя перед собой реалистичные цели, которые можно достичь, вы облегчаете адаптацию и становитесь более психологически устойчивым».