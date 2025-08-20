Большой спрос на русский сектор в Азербайджане

В этом году ожидалось сокращение числа мест в вузах с обучением на русском языке, однако, наоборот, их количество было увеличено.

Об этом в интервью haqqin.az заявил эксперт по вопросам образования Рамин Нуралиев. По его словам, распространяемая в социальных сетях информация о закрытии русского сектора в Азербайджане не соответствует действительности.