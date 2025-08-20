Большой спрос на русский сектор в Азербайджане

В этом году ожидалось сокращение числа мест в вузах с обучением на русском языке, однако, наоборот, их количество было увеличено.
Об этом в интервью haqqin.az заявил эксперт по вопросам образования Рамин Нуралиев. По его словам, распространяемая в социальных сетях информация о закрытии русского сектора в Азербайджане не соответствует действительности.
«Обучение на русском языке в Азербайджане никогда не будет прекращено. Решения подобного уровня принимаются только вышестоящими государственными органами», — подчеркнул эксперт.
Нуралиев отметил, что рост числа мест в вузах русского сектора свидетельствует о заботе государства о гражданах, получающих образование на иностранном языке.
Он также добавил, что в будущем закрытие русского сектора невозможно, так как в школах на русском языке учится большое количество детей. По его мнению, прекращение обучения на русском языке оказало бы негативное влияние на этих учеников.