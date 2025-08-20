Западные аналитики называют «Саммит на Аляске» символом глобального передела, после которого Ялтинская система завершила свое геополитическое существование. Сегодня США пытаются выстроить новый баланс сил, в рамках которого к НАТО при поддержке Турции примыкают Швеция и Финляндия, а Европейский союз превращается для Трампа в объект системного давления.

Россия же, в свою очередь, опирается на Китай, Северную Корею и Иран, хотя последний ослаблен ударами Израиля.

Главным проигравшим на саммите на Аляске стала Украина. Россия уже контролирует около двадцати процентов ее территории, включая богатые ресурсами регионы, и демонстрирует способность обходить санкции. Визит на саммит главы МИД РФ Сергея Лаврова в футболке с надписью «СССР» подчеркнул российский вызов Западу. А реплика Трампа в ответ на предложение Путина встретиться в Москве — «Почему бы и нет?» — усилила подозрения, что финальный акт украинской трагедии может в духе зловещей символики разыграться именно в оккупированной Россией Ялте.