«Новая Ялта» Путина с Трампом

депутат парламента Турции Мустафа Йел комментирует для haqqin.az
Руслан Баширли, спецкор
16:05 597

Западные аналитики называют «Саммит на Аляске» символом глобального передела, после которого Ялтинская система завершила свое геополитическое существование. Сегодня США пытаются выстроить новый баланс сил, в рамках которого к НАТО при поддержке Турции примыкают Швеция и Финляндия, а Европейский союз превращается для Трампа в объект системного давления.

Россия же, в свою очередь, опирается на Китай, Северную Корею и Иран, хотя последний ослаблен ударами Израиля.

Главным проигравшим на саммите на Аляске стала Украина. Россия уже контролирует около двадцати процентов ее территории, включая богатые ресурсами регионы, и демонстрирует способность обходить санкции. Визит на саммит главы МИД РФ Сергея Лаврова в футболке с надписью «СССР» подчеркнул российский вызов Западу. А реплика Трампа в ответ на предложение Путина встретиться в Москве — «Почему бы и нет?» — усилила подозрения, что финальный акт украинской трагедии может в духе зловещей символики разыграться именно в оккупированной Россией Ялте.

Европейский союз оказался перед новой дилеммой. Формальное признание аннексии Россией Крыма и Донбасса дестабилизирует Восточную Европу. В то же время разногласия внутри ЕС ослабляют позицию европейского сообщества: Венгрия со Словакией, как и ряд стран Восточной и Центральной Европы, открыто заявляют о готовности сохранять отношения с Москвой, а призывы Трампа увеличить расходы на оборону толкают страны Европы не столько к поддержке Украины, сколько к укреплению собственных арсеналов и армий. Украинская тема постепенно отходит на второй план, уступая место кризису в Газе.

Дональд Трамп использует украинский кризис как инструмент внутренней политики. Перекладывая ответственность на своего предшественника Джо Байдена, он стремится превратить провал США в источник собственной политической выгоды. Эксперты считают, что уступки в отношении Украины могут открыть американскому бизнесу доступ на российский рынок, что позволит вытеснить оттуда европейские компании и ослабить тем самым позиции Китая.

Особую интригу вызывает реакция Турции. Анкара с 2014 года неизменно поддерживает Украину и опирается в своей позиции по Крыму на нормы международного права и исторические договоры, включая Кючук-Кайнарджийский мир 1783 года. В интервью haqqin.az депутат парламента Турции Мустафа Йел подтвердил, что при всей глубине экономических связей с Россией его страна продолжает признавать Крым территорией Украины и защищать права крымских татар. В Анкаре растет недовольство тем, что саммит в Анкоридже прошел без Турции, хотя она претендовала на роль посредника. Однако Трамп, стремящийся к личному политическому капиталу, не был готов делить этот «триумф» с другими лидерами.

Таким образом, саммит в Анкоридже стал символом не только трансформации мировой архитектуры, но и началом новой геополитической эры — эры пересмотра Ялтинского наследия. Украина оказалась принесенной в жертву глобальному торгу, а будущее Европы и Ближнего Востока во многом будет зависеть теперь от того, насколько прочной окажется новая конфигурация сил.

