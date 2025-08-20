Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»

Лавров также заявил, что Москва «не может согласиться с ситуацией, когда вопросы коллективной безопасности Украины будут решаться без России». Он добавил, что Россия «свои законные интересы будет обеспечивать твердо и жестко».

«Я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают, что всерьез обсуждать вопросы обеспечения безопасности без Российской Федерации... Это утопия, это путь в никуда», — сказал он на пресс-конференции.

Решать вопросы «коллективной безопасности» вокруг Украины «не получится без России». Об этом 20 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Во время совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании министр иностранных дел России Сергей Лавров также ответил на вопрос о возможной встрече российского и украинского президентов.

Американские и европейские чиновники говорили, что прямые переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского могут состояться в ближайшее время, но на основе слов Лаврова можно сделать вывод, что до такого саммита еще далеко.

«Мы готовы к любым форматам, но когда речь идет о встречах на высшем уровне, необходимо самым тщательным образом их подготовить на всех предшествующих ступенях, чтобы саммиты не оборачивались ухудшением ситуации, а действительно ставили бы точку в тех переговорах, которые мы готовы продолжать», — сказал Лавров.

Он также заявил, что Путин «предложил подумать о том, чтобы повысить уровень глав делегаций» во время недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда тот позвонил главе Кремля во время встречи с Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне.

Лавров сказал, что Москва инициировала создание различных рабочих групп, в которых Украина и Россия могли бы обсуждать различные аспекты мирного урегулирования, в том числе политические вопросы.