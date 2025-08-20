USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Казахстан опроверг запрет на зарубежные мессенджеры

16:44

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана опровергло информацию о запрете на личное использование зарубежных мессенджеров в стране.

«Распространяемая информация о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и других) не соответствует действительности», – говорится в пресс-релизе ведомства.

В министерстве пояснили, что мессенджер Aitu предназначен исключительно для служебной связи в госорганах и организациях квазигоссектора. Он станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами. Главное преимущество Aitu — размещение серверов на территории Казахстана, что обеспечивает соответствие требованиям по защите данных и повышает надежность системы для госструктур.

«Aitu не заменяет и не препятствует использованию зарубежных мессенджеров в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищенный канал для рабочих процессов в государственном секторе», – подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники государственных органов Казахстана должны перейти на национальный мессенджер Aitu до 15 сентября текущего года. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что отечественный мессенджер Aitu обеспечивает необходимый уровень безопасности и предотвращает утечки данных.

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 204
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 144
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 436
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3024
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 932
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1545
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1678
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6318
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1621
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2607
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4331

