Казахстан опроверг запрет на зарубежные мессенджеры

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана опровергло информацию о запрете на личное использование зарубежных мессенджеров в стране.

«Распространяемая информация о якобы запрете на использование зарубежных мессенджеров (WhatsApp, Telegram и других) не соответствует действительности», – говорится в пресс-релизе ведомства.

В министерстве пояснили, что мессенджер Aitu предназначен исключительно для служебной связи в госорганах и организациях квазигоссектора. Он станет основным инструментом для служебной переписки, рабочих чатов, уведомлений и взаимодействия с государственными цифровыми платформами. Главное преимущество Aitu — размещение серверов на территории Казахстана, что обеспечивает соответствие требованиям по защите данных и повышает надежность системы для госструктур.

«Aitu не заменяет и не препятствует использованию зарубежных мессенджеров в личной жизни граждан, а лишь обеспечивает защищенный канал для рабочих процессов в государственном секторе», – подчеркнули в ведомстве.

Сотрудники государственных органов Казахстана должны перейти на национальный мессенджер Aitu до 15 сентября текущего года. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что отечественный мессенджер Aitu обеспечивает необходимый уровень безопасности и предотвращает утечки данных.