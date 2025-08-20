DOST охватит своими услугами всю страну

USD 1.7000
Работы по расширению инфраструктуры DOST продолжаются, и планируется обеспечить охват всех регионов страны услугами агентства. Об этом сообщил председатель Наблюдательного совета агентства DOST, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на очередном заседании совета.

Он напомнил, что агентство DOST было создано указом президента Ильхама Алиева от 9 августа 2018 года и в настоящее время располагает семью центрами, одним филиалом и одним пунктом Smart DOST.

По его словам, инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой концепция DOST позволяет предоставлять государственные социальные услуги по принципу «единого окна» — современно, оперативно, прозрачно и на инновационной основе.

С момента начала деятельности в центры DOST обратились около 3,8 миллиона граждан, уровень удовлетворенности услугами составил 98,6 процента.

Концепция DOST удостоена более 60 международных наград и сертификатов, в том числе 12 премий «Лучшая практика для Европы». Интерес к применению азербайджанского опыта DOST в мире продолжает расти.

На заседании также обсуждалось открытие новых центров и филиалов в регионах. С отчетом о деятельности агентства выступил председатель правления DOST Фарид Мамедов. Были рассмотрены работа центров, стратегические цели и приоритеты агентства.

