Армения благодарна России

Вице-премьер Армении Мгер Григорян на встрече российским коллегой Алексеем Оверчуком в Ереване поблагодарил его за содействие в поставках зерна из РФ через КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

«Мгер Григорян поблагодарил заместителя председателя правительства РФ за оперативное реагирование и содействие в импорте зерна из России в Армению через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс», - отмечается в сообщении.

Григорян и Оверчук также подчеркнули важность разблокирования региональных коммуникаций в рамках полного соблюдения принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности.