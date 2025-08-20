USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Армения благодарна России

обновлено 18:36
18:36 3029

Вице-премьер Армении Мгер Григорян на встрече российским коллегой Алексеем Оверчуком в Ереване поблагодарил его за содействие в поставках зерна из РФ через КПП «Верхний Ларс». Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства. 

«Мгер Григорян поблагодарил заместителя председателя правительства РФ за оперативное реагирование и содействие в импорте зерна из России в Армению через контрольно-пропускной пункт «Верхний Ларс», - отмечается в сообщении.

Григорян и Оверчук также подчеркнули важность разблокирования региональных коммуникаций в рамках полного соблюдения принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности.

*** 16:46

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-премьер РФ Алексей Оверчук в Ереване обсудили «сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза». Об этом сообщает пресс-служба армянского Кабмина.

Пашинян и Оверчук также поговорили о динамике объемов торгового оборота, реализации совместных программ, обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих двусторонний интерес.

Ранее вице-премьер РФ заявлял, что обсудит в Ереване возможность трехсторонней встречи с Баку по вопросу разблокирования коммуникаций.

