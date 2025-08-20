Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Евросоюз (ЕС) должен прекратить требовать от Грузии эскалации в отношениях с Россией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«В разгар вооруженного конфликта никто, как это сделал Брюссель, не должен требовать от Грузии, которая прошла три войны, эскалации с Россией», — написал Папуашвили.

Он также подчеркнул, что для того, чтобы оставаться проектом мира, Европейскому союзу следует «воздерживаться от финансирования экстремистской деятельности».

Папуашвили заявил, что хотя Грузия и намерена вступить в ЕС к 2030 году, она «ни при каких условиях не поступится своей безопасностью и национальными ценностями». «Не следует вмешиваться в ценности грузин, которые насчитывают тысячелетия, но это сделал Брюссель», — написал он.

Грузия подала заявку на вступление в ЕС в марте 2022 года вслед за Украиной и Молдовой. В июне того же года Украина и Молдова получили статус стран-кандидатов. Грузия стала кандидатом только в декабре 2023 года. Позже Еврокомиссия определила «девять шагов», которые республика должна сделать, чтобы стать членом союза. Среди них было обязательство решить проблему политической поляризации — больше вовлекать оппозицию в политику, а также обеспечить свободный, конкурентный и справедливый избирательный процесс.

Отношения Тбилиси с Брюсселем испортились в апреле 2024 года на фоне одобрения закона об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс приема Грузии и заморозил часть финансовой помощи республике, в частности, средства в объеме €30 млн, которые грузинскому Минобороны были выделены из Европейского фонда мира.