Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Под Варшавой взорвался российский дрон

17:15

В ночь на 20 августа в Люблинском воеводстве Польши, в районе населенного пункта Осины, упал и взорвался военный беспилотник. Дрон рухнул на кукурузное поле, взрыв выбил стекла в нескольких домах, но жертв и пострадавших не было, сообщил Reuters источник в местной полиции.

Первоначально польские власти заявили о падении «неизвестного объекта», однако после исследования обломков прокурор Люблина Гжегож Трусевич подтвердил, что речь идет о военном беспилотнике, который сдетонировал при ударе о землю. По данным Rzeczpospolita, залетевшим на территорию Польши дроном может быть ударный беспилотник типа Shahed-136, которыми Россия атакует города Украины. В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что радиолокационные системы прошедшей ночью не зафиксировали нарушения воздушного пространства страны ни со стороны Украины, ни со стороны Беларуси. Информация об обнаружении дрона была передана в Центр воздушных операций страны.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года российские войска регулярно наносят массированные авиаудары по украинской территории. В ходе этих атак несколько раз нарушалось воздушное пространство Польши. Так, 15 ноября 2022 года зенитная ракета, выпущенная с территории Украины для защиты от российского удара, упала в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве. Снаряд попал в здание зерносушильного завода на территории бывшего совхоза, где работали двое мужчин. Оба погибли.

После этого 16 декабря 2023 года крылатая ракета без боеголовки залетела на территорию Польши и упала в лесу под Быдгощем. 29 декабря того же года неопознанный воздушный объект залетел в воздушное пространство Польши, но затем исчез и, вероятно, разбился в Украине. То же самое произошло 24 марта 2024 года.

Залет российского дрона-камикадзе с боевой частью на территорию Польши отмечается впервые. До этого власти Литвы сообщили, что российский дрон-приманка типа «Гербера» упал на территории страны 10 июля, а второй — 28 июля. При этом во втором случае дрон потерял навигацию и летал над столицей Литвы Вильнюсом.

