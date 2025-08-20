USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Азербайджан ставит на США

заявление посла Хазара Ибрагима
Отдел информации
17:32 2601

Азербайджан стремится к укреплению связей с Соединенными Штатами в сфере национальной безопасности и технологий на фоне мирной декларации, достигнутой при посредничестве президента Дональда Трампа, пишет Axios.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил в интервью изданию, что его страна намерена «работать над созданием рабочих групп и развитием отношений во всех направлениях: экономика, энергетика, оборона, политика, образование, технологии, искусственный интеллект».

«Давайте откроем новую страницу, — подчеркнул дипломат. — Давайте работать вместе, и не только по линии Армения – Азербайджан, но и развивать отношения Азербайджан – США».

Ибрагим поблагодарил Дональда Трампа за продвижение мирного процесса, отметив, что «на 101%» считает его достойным Нобелевской премии мира. По словам посла Азербайджана, «за шесть месяцев Трамп смог сделать то, чего другим не удавалось более 30 лет».

Особую роль в процессе он отвел Стивену Уиткоффу, спецпосланнику президента США, «чья работа не может быть проигнорирована».

«В любых переговорах, особенно сложных мирных, крайне важно наличие сильной политической воли со стороны мирового лидера. И именно это мы получили в этот раз», — отметил Ибрагим.

Издание также напоминает, что «Азербайджан расположен между Россией и Ираном — двумя ключевыми противниками Вашингтона. Страна является крупным экспортером нефти и газа и располагает хорошо оснащенными вооруженными силами. У Азербайджана уже есть опыт сотрудничества с США, включая предоставление прав на пролет и дозаправку во время глобальной войны с терроризмом. Однако давний конфликт с Арменией, имеющей влиятельную диаспору в США, осложняет двусторонние отношения Азербайджана с Соединенными Штатами».

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 219
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 152
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 444
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3039
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 937
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1557
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1686
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6321
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1623
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2608
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4334

ЭТО ВАЖНО

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 219
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 152
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 444
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3039
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 937
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1557
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1686
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6321
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1623
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2608
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4334
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться