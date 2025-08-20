Лучший дрон-катер Пентагона заглох и упал в воду

Американские военные формируют флот беспилотных катеров для борьбы с Китаем, но сталкиваются с проблемами при испытаниях. Об этом пишет Reuters.

Во время июльских испытаний ВМС США у побережья Калифорнии, где планировалось продемонстрировать «лучшие беспилотные катера Пентагона», одно из судов внезапно вышло из строя, сообщает агентство. Пока сотрудники спасательной службы пытались устранить сбой в программном обеспечении, один из беспилотников столкнулся с правым бортом стоявшей на холостом ходу лодки, перелетел через палубу и упал в воду. В инциденте участвовали два катера, построенных американскими конкурентами в сфере оборонных технологий Saronic и BlackSea Technologies.

Этот эпизод стал частью череды недавних неудач, сопровождающих попытки Пентагона сформировать флот автономных кораблей. По словам одного из источников агентства, причины инцидентов кроются в сочетании программных сбоев и ошибок операторов.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что американские БПЛА, поставленные в ВС Украины, оказались слишком дорогостоящими и недостаточно надежными. Так, украинские чиновники заявили, что дроны оказались хрупкими и не справились с российскими средствами радиоэлектронной борьбы и подавления GPS.