USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Лучший дрон-катер Пентагона заглох и упал в воду

17:43 975

Американские военные формируют флот беспилотных катеров для борьбы с Китаем, но сталкиваются с проблемами при испытаниях. Об этом пишет Reuters.

Во время июльских испытаний ВМС США у побережья Калифорнии, где планировалось продемонстрировать «лучшие беспилотные катера Пентагона», одно из судов внезапно вышло из строя, сообщает агентство. Пока сотрудники спасательной службы пытались устранить сбой в программном обеспечении, один из беспилотников столкнулся с правым бортом стоявшей на холостом ходу лодки, перелетел через палубу и упал в воду. В инциденте участвовали два катера, построенных американскими конкурентами в сфере оборонных технологий Saronic и BlackSea Technologies.

Этот эпизод стал частью череды недавних неудач, сопровождающих попытки Пентагона сформировать флот автономных кораблей. По словам одного из источников агентства, причины инцидентов кроются в сочетании программных сбоев и ошибок операторов.

Издание The Wall Street Journal отмечает, что американские БПЛА, поставленные в ВС Украины, оказались слишком дорогостоящими и недостаточно надежными. Так, украинские чиновники заявили, что дроны оказались хрупкими и не справились с российскими средствами радиоэлектронной борьбы и подавления GPS.

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 222
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
19:15 155
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
19:05 447
Армения благодарна России
18:36 3043
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 939
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1557
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1686
Алиевы в Гяндже
17:31 6324
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1625
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
16:37 2608
О манипуляциях Али Керимли
15:21 4334

