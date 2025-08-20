Языком чесать не мешки ворочать

Польша исключает отправку военных в Украину из-за боязни ослабить свою боеспособность, пишет издание Politico.

Греция же не намерена отправлять войска в Украину в рамках гарантий безопасности, заявил Кабмин страны.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) готова обсуждать вопрос переброски военнослужащих ФРГ в Украину только при условии участия американских военных в такой миссии, об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш.

Эстония же готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках «Коалиции желающих», заявил эстонский премьер Кристен Михал.