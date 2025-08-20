USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Языком чесать не мешки ворочать

17:43 1687

Польша исключает отправку военных в Украину из-за боязни ослабить свою боеспособность, пишет издание Politico.

Греция же не намерена отправлять войска в Украину в рамках гарантий безопасности, заявил Кабмин страны.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) готова обсуждать вопрос переброски военнослужащих ФРГ в Украину только при условии участия американских военных в такой миссии, об этом заявил генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш.

Эстония же готова предоставить Украине свой контингент в размере одной роты, направив его в страну в рамках «Коалиции желающих», заявил эстонский премьер Кристен Михал.

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 223
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 156
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 450
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3045
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 939
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1559
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1688
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6325
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1626
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2608
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4335

