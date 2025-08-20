Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц едва не устроил дипломатический скандал на встрече лидеров ЕС, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, несмотря на то что европейские лидеры старались избежать разногласий с президентом США, Мерц на камеру заявил о необходимости прекращения боевых действий в Украине перед возможной встречей Путина и Зеленского. В частной беседе с Трампом канцлер также настаивал на перемирии, по крайней мере, на время проведения переговоров.

18 августа американский лидер Дональд Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров.