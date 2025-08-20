USD 1.7000
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц едва не устроил дипломатический скандал на встрече лидеров ЕС, президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, несмотря на то что европейские лидеры старались избежать разногласий с президентом США, Мерц на камеру заявил о необходимости прекращения боевых действий в Украине перед возможной встречей Путина и Зеленского. В частной беседе с Трампом канцлер также настаивал на перемирии, по крайней мере, на время проведения переговоров.

18 августа американский лидер Дональд Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского, президентов Финляндии и Франции Александера Стубба и Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца, главу правительства Италии Джорджу Мелони. Кроме того, во встрече участвовали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

В ходе встречи Трамп позвонил Путину, с которым, по словам главы Белого дома, он обсудил в том числе перспективы проведения встречи российского лидера с Зеленским, а затем и трехсторонних переговоров.

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 231
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 159
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 451
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3049
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 939
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1563
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1689
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6326
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1627
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2608
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4336

