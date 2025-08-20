USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

В Китае всплыл «черный» танкерный флот Ирана и России

18:13 789

Китайский "теневой флот" танкеров при поддержке иранских юристов задействован в транспортировке нефти из Ирана, Венесуэлы и России в обход санкционных ограничений, сообщает британское издание Financial Times.

Согласно совместному расследованию издания и американской НКО C4ADS, флот был сформирован не позднее 2019 года усилиями иранских юристов и бухгалтеров. С тех пор он занимается поставками нефти в Китай из подсанкционных стран — Ирана, Венесуэлы, а с осени 2022 года — и из России.

FT предполагает, что флотом управляет неизвестный китайский бенефициар, скрытый за сетью подставных компаний в Китае, офшорами в Панаме и на Британских Виргинских островах, а также через швейцарских посредников в финансовой и юридической сферах.

В состав флота входит более 30 судов: одни совершили по одному рейсу, другие задействованы на постоянной основе. Общая стоимость флота превышает $1 млрд, а объем перевезенной нефти оценивается в $9,6 млрд. Из них около 50% пришлось на Иран, 25% — на Россию и еще 20% — на Венесуэлу. Почти вся нефть была доставлена в Китай.

Некоторые суда и их номинальные владельцы попали под вторичные санкции США за участие в поставках нефти в обход ограничений против Ирана, Венесуэлы и России.

Официальный Пекин заявляет, что не признает американские санкции, считая их односторонними и незаконными. Об этом напомнили в Министерстве иностранных дел Китая в комментарии для FT. Попытки журналистов связаться с формальными владельцами танкеров показали, что указанные адреса либо не существуют, либо ведут к подставным лицам.

Расследование также подчеркивает, что Россия — один из первых получателей иранской нефти — располагает собственным теневым флотом более чем из тысячи судов. Эти корабли регулярно задерживаются и попадают в санкционные списки. По оценкам на первую половину 2024 года, около 45% российского экспорта нефти осуществлялось с использованием такого флота.

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 233
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 161
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 454
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3051
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 939
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1564
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1692
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6327
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1627
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2608
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4336

ЭТО ВАЖНО

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 233
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 161
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 454
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3051
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 939
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1564
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1692
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6327
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1627
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2608
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4336
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться