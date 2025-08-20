В Китае всплыл «черный» танкерный флот Ирана и России

Китайский "теневой флот" танкеров при поддержке иранских юристов задействован в транспортировке нефти из Ирана, Венесуэлы и России в обход санкционных ограничений, сообщает британское издание Financial Times.

Согласно совместному расследованию издания и американской НКО C4ADS, флот был сформирован не позднее 2019 года усилиями иранских юристов и бухгалтеров. С тех пор он занимается поставками нефти в Китай из подсанкционных стран — Ирана, Венесуэлы, а с осени 2022 года — и из России.

FT предполагает, что флотом управляет неизвестный китайский бенефициар, скрытый за сетью подставных компаний в Китае, офшорами в Панаме и на Британских Виргинских островах, а также через швейцарских посредников в финансовой и юридической сферах.

В состав флота входит более 30 судов: одни совершили по одному рейсу, другие задействованы на постоянной основе. Общая стоимость флота превышает $1 млрд, а объем перевезенной нефти оценивается в $9,6 млрд. Из них около 50% пришлось на Иран, 25% — на Россию и еще 20% — на Венесуэлу. Почти вся нефть была доставлена в Китай.

Некоторые суда и их номинальные владельцы попали под вторичные санкции США за участие в поставках нефти в обход ограничений против Ирана, Венесуэлы и России.

Официальный Пекин заявляет, что не признает американские санкции, считая их односторонними и незаконными. Об этом напомнили в Министерстве иностранных дел Китая в комментарии для FT. Попытки журналистов связаться с формальными владельцами танкеров показали, что указанные адреса либо не существуют, либо ведут к подставным лицам.

Расследование также подчеркивает, что Россия — один из первых получателей иранской нефти — располагает собственным теневым флотом более чем из тысячи судов. Эти корабли регулярно задерживаются и попадают в санкционные списки. По оценкам на первую половину 2024 года, около 45% российского экспорта нефти осуществлялось с использованием такого флота.