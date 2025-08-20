Британский госминистр посетит Азербайджан

Об этом в интервью АПА сообщил чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджанской Республике Фергус Оулд.

Государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути посетит Баку.

«Мы с нетерпением ждем визита в Баку государственного министра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути, который прибудет в рамках ежегодного Стратегического диалога», — отметил дипломат.

По его словам, в Баку также с визитом прибудет специальный торговый посланник Великобритании в Азербайджане и странах Центральной Азии лорд Джон Олдердейс.