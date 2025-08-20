Россия ввела санкции против Британии

МИД России объявил о введении запрета на въезд в страну для 21 члена парламента Великобритании. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, такие меры приняты «в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона».

В МИД отметили, что власти Великобритании «предпринимают усилия по демонизации России, активно фабрикуют антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене».

Заявления британских парламентариев, в том числе по вопросу изъятия российских активов, по мнению Москвы, «не только потворствуют враждебному курсу Лондона, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества».

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании», — заявили в МИД РФ.

В феврале 2025 года газета The Times сообщала, что Великобритания в рамках нового пакета санкций запретила въезд в страну всем российским федеральным министрам, высокопоставленным чиновникам федеральных и региональных ведомств, а также руководству и топ-менеджерам крупных компаний.