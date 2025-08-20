USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Россия ввела санкции против Британии

18:47 551

МИД России объявил о введении запрета на въезд в страну для 21 члена парламента Великобритании. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, такие меры приняты «в ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона».

В МИД отметили, что власти Великобритании «предпринимают усилия по демонизации России, активно фабрикуют антироссийские нарративы в целях снижения влияния Москвы на международной арене».

Заявления британских парламентариев, в том числе по вопросу изъятия российских активов, по мнению Москвы, «не только потворствуют враждебному курсу Лондона, но и используются противниками взаимоуважительного диалога с Россией для подрыва фундамента двустороннего сотрудничества».

«В ответ на продолжающийся конфронтационный курс Лондона принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда представителей СМИ, НПО, консалтинговых структур и экспертного сообщества Великобритании», — заявили в МИД РФ. 

В феврале 2025 года газета The Times сообщала, что Великобритания в рамках нового пакета санкций запретила въезд в страну всем российским федеральным министрам, высокопоставленным чиновникам федеральных и региональных ведомств, а также руководству и топ-менеджерам крупных компаний.

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 240
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 164
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 458
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3055
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 944
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1569
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1695
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6329
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1628
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2608
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4338

