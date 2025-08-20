Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы

Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

По данным следствия, для удара по городу российские военные применили РСЗО «Смерч». Снаряды попали в жилой сектор и район местного рынка.

Жертвами атаки стали две женщины 40 и 69 лет и 32-летний мужчина. Четверо гражданских с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.

В результате обстрела повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, торговые объекты и линия электропередачи.

Глава Донецкой ОВА призвал население области немедленно эвакуироваться из-за непрекращающихся ударов ВС РФ.