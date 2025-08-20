USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы

фото
19:05 460

Российские войска обстреляли Константиновку в Донецкой области, в результате чего погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре и глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин.

По данным следствия, для удара по городу российские военные применили РСЗО «Смерч». Снаряды попали в жилой сектор и район местного рынка.

Жертвами атаки стали две женщины 40 и 69 лет и 32-летний мужчина. Четверо гражданских с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь.

В результате обстрела повреждены частные и многоквартирные дома, автомобили, торговые объекты и линия электропередачи.

Глава Донецкой ОВА призвал население области немедленно эвакуироваться из-за непрекращающихся ударов ВС РФ.

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 245
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 165
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 461
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3058
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 946
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1569
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1696
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6330
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1628
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2608
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4341

ЭТО ВАЖНО

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 245
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 165
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 461
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3058
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 946
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1569
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1696
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6330
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1628
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2608
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4341
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться