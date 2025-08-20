Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии

Сегодня в Рио-де-Жанейро стартовал 41-й чемпионат мира по художественной гимнастике.

Сегодня Камилла Сейидзаде в квалификации выступит с мячом и обручем. Соревнования группы «С», в которую попала азербайджанская гимнастка, начнутся в 23:10 по бакинскому времени. Завтра 18-летняя дебютантка взрослых чемпионатов мира продемонстрирует упражнения с булавами и лентой.

На соревнованиях, которые проходят на «Арене Кариока», Азербайджан на индивидуальном турнире представит Камилла Сейидзаде, а в состязаниях групп - команда в составе Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадовой, Камиллы Алиевой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Софии Мамедовой.

На индивидуальных соревнованиях 98 гимнасток поведут борьбу за выход в финал многоборья, куда попадут 18 спортсменок.

Групповая команда Азербайджана выйдет на ковер 23 августа. В этот день 36 сборных разыграют медали в многоборье и по восемь путевок в два отдельных финала - с пятью лентами, а также с тремя мячами и двумя обручами.

Чемпионат мира в Рио примечателен тем, что впервые титул сильнейших гимнасток планеты разыгрывается в Южной Америке. В чемпионате принимают участие рекордное число стран - 76.

Соревнования проходят на «Арене Кариока» в Олимпийском парке Рио-де-Жанейро. Олимпийский парк был построен к Олимпиаде-2016 в Рио. Интересно, что ранее на этом месте проходила трасса «Формулы-1», где дебютировал легендарный бразильский гонщик Айртон Сенна.