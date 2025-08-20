USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан

19:19 248

Церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, которая станет частью Зангезурского коридора, пройдет 22 августа в городе Ыгдыр. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, передает агентство Anadolu.

По его словам, после запуска Зангезурского коридора железнодорожная линия восток–запад от Пекина до Лондона будет функционировать более эффективно. Министр подчеркнул, что проект усилит грузовые и пассажирские перевозки на востоке Турции, расширит логистический потенциал страны и укрепит ее геостратегическое значение как «острова безопасности» на международных торговых путях.

Уралоглу отметил, что при поддержке Министерства казначейства и финансов Турции удалось привлечь внешнее финансирование в размере 2,4 млрд евро.

«Будет построена двухпутная электрифицированная и сигнализированная железнодорожная линия протяженностью 224 километра. Ее пропускная способность составит 5,5 млн пассажиров и 15 млн тонн грузов в год. В рамках проекта предусмотрено строительство 24 тоннелей, 10 мостов, 144 подземных и 27 надземных переходов, а также 480 водопропускных сооружений», – сообщил министр.

Он также подчеркнул, что новая линия является частью Зангезурского коридора, соединяющего Нахчыван с другими регионами Азербайджана.

«Эта дорога обеспечит непрерывное железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Она ускорит выход производственного потенциала Восточной и Юго-Восточной Анатолии на зарубежные рынки, повысит туристическую привлекательность Средиземноморья, укрепит Транскаспийский и Северо-Южный транспортные коридоры, а также усилит логистические цепочки Евразии. В итоге Турция превратится в важный центр регионального сотрудничества, а грузопоток по Среднему коридору значительно возрастет», – отметил Абдулкадир Уралоглу.

Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 249
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 167
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 464
Армения благодарна России
Армения благодарна России обновлено 18:36
18:36 3061
Британский госминистр посетит Азербайджан
Британский госминистр посетит Азербайджан
18:16 948
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
Как Мерц чуть не сорвал встречу Зеленского и Трампа
18:11 1571
Языком чесать не мешки ворочать
Языком чесать не мешки ворочать
17:43 1698
Алиевы в Гяндже
Алиевы в Гяндже добавлено фото; обновлено
17:31 6333
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
Грузины уверены, что их хотят втянуть в войну с Россией
17:07 1628
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность»
Бомбящая украинские города Россия хочет «защищать ее безопасность» обновлено 16:37
16:37 2609
О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 4342

