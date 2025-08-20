Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан

Церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс–Ыгдыр–Аралык–Дилуджу, которая станет частью Зангезурского коридора, пройдет 22 августа в городе Ыгдыр. Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу, передает агентство Anadolu.

По его словам, после запуска Зангезурского коридора железнодорожная линия восток–запад от Пекина до Лондона будет функционировать более эффективно. Министр подчеркнул, что проект усилит грузовые и пассажирские перевозки на востоке Турции, расширит логистический потенциал страны и укрепит ее геостратегическое значение как «острова безопасности» на международных торговых путях.

Уралоглу отметил, что при поддержке Министерства казначейства и финансов Турции удалось привлечь внешнее финансирование в размере 2,4 млрд евро.

«Будет построена двухпутная электрифицированная и сигнализированная железнодорожная линия протяженностью 224 километра. Ее пропускная способность составит 5,5 млн пассажиров и 15 млн тонн грузов в год. В рамках проекта предусмотрено строительство 24 тоннелей, 10 мостов, 144 подземных и 27 надземных переходов, а также 480 водопропускных сооружений», – сообщил министр.

Он также подчеркнул, что новая линия является частью Зангезурского коридора, соединяющего Нахчыван с другими регионами Азербайджана.

«Эта дорога обеспечит непрерывное железнодорожное сообщение между Турцией и Азербайджаном. Она ускорит выход производственного потенциала Восточной и Юго-Восточной Анатолии на зарубежные рынки, повысит туристическую привлекательность Средиземноморья, укрепит Транскаспийский и Северо-Южный транспортные коридоры, а также усилит логистические цепочки Евразии. В итоге Турция превратится в важный центр регионального сотрудничества, а грузопоток по Среднему коридору значительно возрастет», – отметил Абдулкадир Уралоглу.