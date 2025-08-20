Китай наращивает ядерный арсенал

USD 1.7000
Китай продолжает увеличивать численность и возможности своих ядерных сил, сообщает Reuters со ссылкой на американских военных экспертов и специалистов по контролю над вооружениями.

Глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США генерал Энтони Коттон еще в марте заявил Конгрессу, что председатель КНР Си Цзиньпин поручил армии быть готовой к захвату Тайваня к 2027 году. На этом фоне, отметил он, Пекин наращивает производство ядерных боеголовок, которые могут быть запущены с земли, воздуха и моря.

По данным чикагского «Бюллетеня ученых-атомщиков», Китай расширяет и модернизирует свой арсенал быстрее, чем любая другая ядерная держава, сейчас у страны насчитывается около 600 зарядов. К 2027 году их число может превысить 1 000, полагают в Пентагоне.

По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), на январь 2025 года в мире была 12 241 ядерная боеголовка. Большая часть всех ядерных зарядов приходится на Россию и США — 4309 и 3700 соответственно. Эксперты Стокгольмского института подтвердили оценку США о росте запасов Китая.

КНР заявляет, что придерживается стратегии самообороны в ядерной сфере, не станет первой применять ядерное оружие и использовать его против государств, у которых нет такого оружия. В Министерстве обороны страны подчеркивают, что «ядерную войну невозможно выиграть».

Несмотря на публичную позицию Пекина, в Пентагоне считают, что стратегия Китая предусматривает возможность применить ядерное оружие первыми в ответ на неядерную атаку, которая угрожает жизнеспособности его ядерных сил, командованию и управлению или которая сопоставима по последствиям с ядерным ударом, пишет Reuters со ссылкой на доклад Пентагона. В ведомстве допускают также, что Китай может рассмотреть применение ядерного оружия первым в случае «серьезной угрозы» его силам на Тайване.

ЭТО ВАЖНО

О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 5097
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
21:35 4806
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
21:31 593
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20:39 3330
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20:34 2007
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
17:32 4419
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
15:00 7649
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
13:08 6666
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 2798
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 1359
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 1908
