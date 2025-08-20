Посол Литвы, экс-глава МИД в интервью haqqin.az о ловушке для Зеленского

После «очень хороших переговоров» в Вашингтоне с европейскими лидерами и президентом Украины Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп готовит встречу руководителей Украины и России. О том, что именно ради него Владимир Путин якобы готов пойти на мир, американский президент доверительно сообщил французскому коллеге Эммануэлю Макрону в частной беседе на саммите в Белом доме. «Я думаю, он [Путин] действительно хочет подписать соглашение, - сказал Трамп. - Думаю, он хочет сделать это ради меня, понимаете? Как бы безумно это ни звучало». Но уже на следующий день в интервью телеканалу FOX News Трамп усомнился в готовности Путина к миру, сказав: «Возможно, Путин не хочет заключать сделку с Украиной. Мы узнаем больше о президенте Путине в ближайшие две недели». Об итогах встречи пяти европейских лидеров и представителей двух международных организаций с президентом США корреспондент haqqin.az побеседовал с послом Литвы в Швеции, бывшим главой литовского МИД Линасом Линкявичюсом.

— Судя по всему, в Анкоридже Путину удалось навязать Трампу формулу скрытой капитуляции Украины. На Ваш взгляд, удалось ли президенту США навязать эту формулу европейцам на саммите в Вашингтоне? — Во время встречи в Анкоридже Дональд Трамп фактически сам передал инициативу в руки Путина. Он выразил понимание «национальных интересов России», отказался от угроз санкций до «дальнейшего уведомления» и молчаливо согласился с путинской идеей «обмена территориями», разумеется, за счет Украины. Компенсировать эти уступки будет очень непросто. Вот только два примера. Ранее требование передачи территорий исходило исключительно от Путина, а теперь это озвучивает и Трамп. Кроме того, президент США отказался от жесткой позиции по достижению немедленного перемирия. Тем не менее позитивная атмосфера саммита с европейскими лидерами в Белом доме несколько смягчила впечатление от переговоров на Аляске. Но нельзя забывать: в Белом доме не было России. И мы до конца не знаем, что именно Трамп пообещал в Анкоридже Путину. Знаем лишь, что при этом Россия не отступила ни от одного из своих требований, которые озвучивает много лет. Можно проводить сколько угодно саммитов и переговоров, но это не меняет позиции Москвы. А потому очевидно: дипломатические реверансы, попытки убедить Кремль, обращения к «доброй воле» результата не дают. Российская власть реагирует только на аргументы силы. У Запада они есть, но они до конца так и не применены. Нужно усиливать экономическое давление, чтобы подорвать ресурсную базу российской военной машины.

И, безусловно, украинские вооруженные силы должны получить без ограничений все необходимое вооружение для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Это необходимо сделать безотлагательно. Иначе скорректировать поведение России будет невозможно. Очевидно, что переговоры вроде тех, что прошли на Аляске и в Вашингтоне, мир в Украине не приблизят. — Вы не видите перспективы в переговорах с участием Путина в формате двух, трех или четырех сторон, которые так активно продвигает Трамп? — Да, у Трампа есть такие планы и намерения, но мы не знаем, готова ли Россия к подобным переговорам. На сей счет есть большие сомнения. Неслучайно многократно подчеркивалось, что такие встречи должны быть тщательно подготовлены. Это верно: они должны иметь четкие цели и задачи, а не сводиться к общим фотографиям и протокольным заявлениям. Нужны конкретные решения и альтернативные сценарии. Но пока мы не видим изменений в исходных позициях сторон. Но если позиции не изменились, о чем можно договариваться? Например, важной темой в Белом доме стали гарантии безопасности для Украины. Но возникает вопрос: как они будут предоставлены — с согласия России или без такового? Очень трудно рассчитывать на результат, если Москва по-прежнему требует «демилитаризации Украины» и исключает присутствие сил НАТО на ее территории. И вообще, какие могут быть гарантии без размещения союзнических войск в Украине? Киев уже получил гарантии по Будапештскому меморандуму 1994 года в обмен на отказ от ядерного оружия. И мы видим, что стало с этими обещаниями, начиная с аннексии Крыма. Неясно и то, как будет работать модель, аналогичная пятой статье НАТО. Кто именно, каким образом и в каком объеме будет реагировать в случае угрозы Украине? Как воспримет Москва присутствие войск Североатлантического альянса на украинской земле, если речь пойдет о применении принципа коллективной обороны?

Приведу пример: канцлер Германии Фридрих Мерц говорил о необходимости укрепления украинской армии, чтобы в будущем избежать подобных угроз. Но это прямо противоречит требованию Москвы о полной демилитаризации Украины. Пока же единственный положительный итог прошедшего саммита Трампа с европейскими лидерами — это сама атмосфера, более конструктивная по сравнению с тяжелым осадком, оставшимся от встречи на Аляске. — То есть за расплывчатыми заявлениями Трампа в Анкоридже и Вашингтоне ничего конкретного нет? Президент США выслушал всех, но не было прогресса по ключевым вопросам и даже итогового документа? — Совершенно верно, ни одно конкретное решение не было принято. Так что ни о каком прорыве или окончательном прогрессе речи нет. Ни одна из встреч, проведенных Трампом, не приблизила мир в Украине. Желания и намерения есть, но этого недостаточно. Нужны реальные шаги и действенные инструменты. Дипломатические реверансы в адрес Москвы мы наблюдаем уже давно, но результата они не дали.