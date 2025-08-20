США ввели санкции против судей МУС

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении еще четырех представителей Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на сайте государственного департамента США.

Санкции были введены против судей судебной палаты МУС Кимберли Прост (Канада) и Николя Гийу (Франция), а также заместителей прокурора Шамим Хана (Фиджи) и Маме Мандиайе Нианга (Сенегал).

В ведомстве добавили, что Прост санкционировал расследование МУС в отношении американского персонала в Афганистане, Гийу запросил выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галланта. Заместители прокурора Хан и Нианг проходят по делу о «поддержки нелегитимных действий МУС против Израиля, в том числе о сохранении ордеров МУС на арест Нетаньяху и Галланта».

В начале июня США ввели санкции против четверых судей МУС из-за попыток задерживать американцев и израильтян.