USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Пропавший без вести в Азербайджане мужчина был убит

20:15 1734

Пропавший без вести пять месяцев назад в Газахе Тамерлан Садыгов (1994 г.р.) был убит. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Прокуратура в ходе комплексных следственных действий, включая оперативные поручения и процессуальные меры, установила, что Садыгов был убит своим односельчанином Халигом Мамедрзаевым (1988 г.р.). После убийства Мамедрзаев закопал тело во дворе частного дома.

Эксперты уже эксгумировали тело и направили его на судебно-медицинскую экспертизу.

Подозреваемый Халиг Мамедрзаев был задержан 20 августа. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что Т.Садыгов пропал без вести 20 марта 2025 года, первоначально по факту прокуратурой района было возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).

О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 5098
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
21:35 4808
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
21:31 594
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20:39 3331
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20:34 2010
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
17:32 4420
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
15:00 7649
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
13:08 6666
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 2799
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 1359
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 1909

ЭТО ВАЖНО

О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 5098
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
21:35 4808
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
21:31 594
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20:39 3331
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20:34 2010
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
17:32 4420
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
15:00 7649
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
13:08 6666
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 2799
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 1359
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 1909
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться