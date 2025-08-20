Пропавший без вести в Азербайджане мужчина был убит

Пропавший без вести пять месяцев назад в Газахе Тамерлан Садыгов (1994 г.р.) был убит. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры Азербайджана.

Прокуратура в ходе комплексных следственных действий, включая оперативные поручения и процессуальные меры, установила, что Садыгов был убит своим односельчанином Халигом Мамедрзаевым (1988 г.р.). После убийства Мамедрзаев закопал тело во дворе частного дома.

Эксперты уже эксгумировали тело и направили его на судебно-медицинскую экспертизу.

Подозреваемый Халиг Мамедрзаев был задержан 20 августа. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, что Т.Садыгов пропал без вести 20 марта 2025 года, первоначально по факту прокуратурой района было возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства).