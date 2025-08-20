Адама Мамедова отстранили от адвокатской деятельности

В Азербайджане адвокат отстранен от работы, еще шестерым объявлено дисциплинарное предупреждение.
Соответствующее решение было принято на заседании президиума Коллегии адвокатов по результатам рассмотрения заключений Дисциплинарной комиссии.
На заседании были объявлены предупреждения шести адвокатам, одному - объявлен выговор, еще пятерым сделаны замечания за допущенные дисциплинарные нарушения.
Кроме того, один адвокат, Адам Мамедов, был отстранен от деятельности на основании решения суда.
Он признан виновным в клевете на своего коллегу Джейхуна Юсифова. Суд приговорил Мамедова к шести месяцам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил приговор без изменений.