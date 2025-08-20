Адама Мамедова отстранили от адвокатской деятельности

Соответствующее решение было принято на заседании президиума Коллегии адвокатов по результатам рассмотрения заключений Дисциплинарной комиссии.

В Азербайджане адвокат отстранен от работы, еще шестерым объявлено дисциплинарное предупреждение.

На заседании были объявлены предупреждения шести адвокатам, одному - объявлен выговор, еще пятерым сделаны замечания за допущенные дисциплинарные нарушения.

Кроме того, один адвокат, Адам Мамедов, был отстранен от деятельности на основании решения суда.

Он признан виновным в клевете на своего коллегу Джейхуна Юсифова. Суд приговорил Мамедова к шести месяцам лишения свободы. Бакинский апелляционный суд оставил приговор без изменений.