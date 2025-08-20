«НАТО-лайт» для Украины в Европе

Европейские лидеры обсуждают вариант «НАТО-лайт» для Украины, выяснило агентство Bloomberg. Согласно итальянскому плану гарантий безопасности, который приводит агентство со ссылкой на источники, союзники Киева будут обязаны в течение 24 часов решить, оказывать ли военную поддержку в случае нападения на страну.
Этот сценарий не будет полностью соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в уставе НАТО, но обяжет страны, подписавшие соглашение с Украиной, оперативно договориться об ответных мерах в случае нападения.
Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление украинской армии, введение санкций, рассказали источники агентства.