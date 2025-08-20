USD 1.7000
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

«НАТО-лайт» для Украины в Европе

20:28 713

Европейские лидеры обсуждают вариант «НАТО-лайт» для Украины, выяснило агентство Bloomberg. Согласно итальянскому плану гарантий безопасности, который приводит агентство со ссылкой на источники, союзники Киева будут обязаны в течение 24 часов решить, оказывать ли военную поддержку в случае нападения на страну.

Этот сценарий не будет полностью соответствовать обязательствам по коллективной обороне, изложенным в уставе НАТО, но обяжет страны, подписавшие соглашение с Украиной, оперативно договориться об ответных мерах в случае нападения.

Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление украинской армии, введение санкций, рассказали источники агентства.

О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли
15:21 5104
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу
21:35 4814
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
21:31 604
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
20:39 3332
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20:34 2015
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США
17:32 4426
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
15:00 7653
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
13:08 6670
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 2804
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
19:15 1362
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
19:05 1909

