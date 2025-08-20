Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос

После поражения от « Карабах а» (1:3) в домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов в стане венгерского «Ференцвароша» пытаются взбодриться.

Главный тренер Робби Кин и футболисты мотивируют друг друга, заявляя, что еще не все потеряно. Ирландский наставник будапештского клуба занялся настроем команды на ответную игру сразу же после поражения. Он заявил своим игрокам: «Посмотрите, как празднуют победу футболисты « Карабах а». Будто они уже пробились в основную стадию. Пусть это будет для вас лучшей мотивацией».

Игрок «Ференцвароша» Алекс Тот продолжил нагнетать.

«Они так праздновали, словно дуэль уже закончилась, - цитирует футболиста издание Magyar Nemzet. - Это было не очень приятно, поэтому нам очень хочется им насолить (дословно Тот сказал «подложить перец под нос» - ред.). Для нас это будет лучшим зрелищем. Верю, что в итоге счастливы будем именно мы».

Что же, ответная игра состоится 27 августа. Посмотрим, удастся ли венграм испортить настроение «Карабаху» и всем азербайджанским болельщикам.