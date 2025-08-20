USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1091
Подписаться на уведомления
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Новость дня
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути

Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос

Эльмир Алиев, отдел спорта
20:34 2018

После поражения от «Карабаха» (1:3) в домашнем матче раунда плей-офф Лиги чемпионов в стане венгерского «Ференцвароша» пытаются взбодриться. 

Главный тренер Робби Кин и футболисты мотивируют друг друга, заявляя, что еще не все потеряно. Ирландский наставник будапештского клуба занялся настроем команды на ответную игру сразу же после поражения. Он заявил своим игрокам: «Посмотрите, как празднуют победу футболисты «Карабаха». Будто они уже пробились в основную стадию. Пусть это будет для вас лучшей мотивацией». 

Игрок «Ференцвароша» Алекс Тот продолжил нагнетать.

«Они так праздновали, словно дуэль уже закончилась, - цитирует футболиста издание Magyar Nemzet. - Это было не очень приятно, поэтому нам очень хочется им насолить (дословно Тот сказал «подложить перец под нос» - ред.). Для нас это будет лучшим зрелищем. Верю, что в итоге счастливы будем именно мы».

Что же, ответная игра состоится 27 августа. Посмотрим, удастся ли венграм испортить настроение «Карабаху» и всем азербайджанским болельщикам.

О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 5105
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
21:35 4815
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
21:31 607
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20:39 3334
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20:34 2019
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
17:32 4426
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
15:00 7653
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
13:08 6670
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 2806
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 1362
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 1911

ЭТО ВАЖНО

О манипуляциях Али Керимли
О манипуляциях Али Керимли трибуна политолога
15:21 5105
Израиль начал наступление на Газу
Израиль начал наступление на Газу обновлено 21:35
21:35 4815
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
Российские войска рискуют попасть в котел у Доброполья
21:31 607
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии
Охота на главарей ИГИЛ в Сирии видео; обновлено 20:39
20:39 3334
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
Венгры нагнетают: насолим «Карабаху», подложим перец под нос
20:34 2019
Азербайджан ставит на США
Азербайджан ставит на США заявление посла Хазара Ибрагима
17:32 4426
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии
Что происходит на украинском фронте? Последний шанс российской армии наш обзор; все еще актуально
15:00 7653
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути
Трамп решил покончить с Мадуро: армия в пути главная тема; все еще актуально
13:08 6670
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
Названа дата старта строительства ж/д линии, соединяющей Турцию и Азербайджан
19:19 2806
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии
Азербайджан стартует на рекордном чемпионате мира в Бразилии фото
19:15 1362
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы
Русские накрыли Константиновку огнем «Смерча»: есть жертвы фото
19:05 1911
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться